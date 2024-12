OTS: Heinz Hermann Thiele Familienstiftung / Heinz Hermann Thiele ...

Heinz Hermann Thiele Familienstiftung übernimmt Mehrheitsanteile an Knorr-Bremse und Vossloh Oberhaching (ots) - - Übertragung der mittelbaren Beteiligungen an beiden Unternehmen aus dem Erbe auf die Stiftung - Familienstiftung sichert das Lebenswerk des Unternehmers Heinz Hermann Thiele und steht für Kontinuität bei Knorr-Bremse und Vossloh Die Heinz Hermann Thiele Familienstiftung hat am 06.12.2024 Unternehmensanteile aus dem Erbe von Heinz Hermann Thiele übernommen. Die Stiftung kontrolliert damit gemäß dem testamentarischen Willen von Heinz Hermann Thiele die Beteiligungen und daran geknüpften Stimmrechte von 58,99% an der Knorr-Bremse AG sowie 50,09% an der Vossloh AG. "Durch die Übertragung der Beteiligungen können wir als Stiftung nun unserem Auftrag nachkommen, das unternehmerische Lebenswerk von Heinz Hermann Thiele zu sichern und erfolgreich fortzuführen", sagt Stephan Sturm, Vorstandsvorsitzender der Heinz Hermann Thiele Familienstiftung. "In seinem Sinne bieten wir als Ankeraktionärin den Unternehmen weiterhin ein verlässliches und auf nachhaltiges Wachstum ausgelegtes Umfeld." Die Übertragung der Anteile erfolgte im Rahmen eines Vermächtniserfüllungsvertrags mit Nadia Thiele, der Witwe und Erbin von Heinz Hermann Thiele, und Robin Brühmüller, dem Testamentsvollstrecker. Die Heinz Hermann Thiele Familienstiftung wurde 2023 gegründet. Sie sichert das unternehmerische Lebenswerk von Heinz Hermann Thiele. Zum Vermögen der Stiftung gehören insbesondere die mittelbaren Beteiligungen an den Unternehmen Knorr-Bremse und Vossloh. Die operative Leitung der Stiftung liegt bei einem dreiköpfigen Vorstand, bestehend aus Stephan Sturm (Vorsitzender), Robin Brühmüller und Julia Thiele-Schürhoff. Der Stiftungsrat setzt sich zusammen aus Dr. Hans-Ulrich Engel (Vorsitzender), Prof. Dr. Stephan Schauhoff, Dr. Alexander Stupp und Dr. Lorenz Zwingmann. Pressekontakt: Eva Seifert Chief Operating Officer Heinz Hermann Thiele Familienstiftung Raiffeisenallee 9 82041 Oberhaching T. 089 2441439 11 E. mailto:es@thiele-stiftung.org Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169501/5926519 OTS: Heinz Hermann Thiele Familienstiftung