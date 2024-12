S&P 500® - Einer der absoluten Schlüsselcharts

Da „der Gelassene seine Chance bekanntlich besser nutzt, als der Getriebene“ setzen wir unseren Jahresausblick mit einem der absoluten Schlüsselcharts der letzten Jahre fort. Völlig zu Recht hat sich der langfristige Kursverlauf des S&P 500® auf Monatsbasis an dieser Stelle zu einem echten Dauerbrenner entwickelt. Mit Hilfe dieses Kursverlaufs können Anlegerinnen und Anleger die wichtigsten charttechnischen Marken identifizieren – und zwar sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Zunächst ist der Aufwärtstrend seit Herbst 2011 (akt. bei 4.594 Punkten) absolut intakt. Daran ändert auch die scharfe Korrektur des Jahres 2022 bzw. der 2023er-Rückschlag nichts, denn beide Abschwungphasen endeten jeweils im Bereich des langfristigen Haussetrends. Früh im Jahr 2024 sorgte die Auflösung der seit 2020 bestehenden Schiebezone zwischen knapp 3.500 und gut 4.800 Punkten für ein prozyklisches Kaufsignal (siehe Chart). Letzteres konnten die amerikanischen Standardwerte außer im April in jedem Monat in ein neues Allzeithoch ummünzen. Diese Rekordjagd dokumentiert ebenfalls den zugrundeliegenden Basisaufwärtstrend. Aus der Höhe der o. g. Schiebezone ergibt sich ein rechnerisches Kursziel von gut 6.100 Punkten.

S&P 500® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

