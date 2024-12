Aktien Asien/Pazifik: China-Aktien profitieren von Zinsoptimismus

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben sich auch am Dienstag mit uneinheitlicher Tendenz präsentiert. Während die Börsen in Hongkong und Australien nachgaben, profitierten die Handelsplätze in Festlandchina von der Aussicht auf eine lockerere chinesische Geldpolitik. Auch die Tokioter Börse legte zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,5 Prozent höher bei 39.367 Punkten.

Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten stieg um 0,7 Prozent auf 3.995 Punkte. Tags zuvor, nachdem der CSI bereits geschlossen war, hatte Chinas Politbüro angekündigt, wegen der Wirtschaftsprobleme des Landes künftig eine etwas lockerere Geldpolitik verfolgen zu wollen.

Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong notierte im späten Handel 0,2 Prozent tiefer bei 20.369 Punkten. Er hatte bereits am Montag kurz vor Schluss mit einem deutlichen Kursanstieg auf die geldpolitische Nachricht aus Peking reagiert.

Der australische S&P/ASX 200 schloss 0,4 Prozent im Minus bei 8.393 Punkten. Die Reserve Bank of Australia hat die Leitzinsen - wie von Ökonomen prognostiziert - beibehalten.

Südkoreanische Aktien stiegen erstmals, seitdem Präsident Yoon Suk Yeol in der Vorwoche das Kriegsrecht kurzzeitig verhängt und das Land in politische Turbulenzen gestürzt hatte. Der Leitindex Kospi erholte sich um rund 2,4 Prozent./edh/stk