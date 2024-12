Allianz will Gewinn bis 2027 weiter steigern

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz nimmt sich für die kommenden Jahre weitere Gewinnsteigerungen vor. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 2024 und 2027 im jährlichen Schnitt um 7 bis 9 Prozent wachsen, teilte der Dax-Konzern am Dienstag vor Beginn seines Kapitalmarkttags in München mit. Dabei soll das Eigenkapital bereinigt um Sondereffekte eine Rendite von mindestens 17 Prozent abwerfen. Mindestens 75 Prozent des bereinigten Nettogewinns sollen in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Anteilseigner fließen./stw/stk