BVB: Niklas Süle fällt mehrere Monate aus

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss monatelang auf Innenverteidiger Niklas Süle verzichten. "Er hat eine schwere Verletzung leider", sagte Trainer Nuri Sahin am Tag vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona. Süle, der in dieser Saison bereits wegen einer Verletzung an der rechten Syndesmose ausgefallen war, verletzte sich beim 1:1 in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach am Samstag erneut.

"Es ist die gleiche Verletzung leider", sagte Sahin. "Es ist schon sehr, sehr bitter, weil wir Niki sehr, sehr gebraucht haben." Der Coach berichtete von einem Gespräch mit dem 29-Jährigen: "Ich habe gestern Abend mit ihm telefoniert. Er war auch sehr betroffen."

Gegen Barcelona und Coach Hansi Flick muss Sahin an diesem Mittwoch (21 Uhr/DAZN) zudem auf Spielmacher Julian Brandt und Innenverteidiger Waldemar Anton verzichten. Ob Stürmer Maximilian Beier spielen kann, ist noch offen.

Für den ehemaligen Bundestrainer Flick ist es der erste Pflichtspielauftritt in Deutschland als Trainer des FC Barcelona. Die Spanier haben wie der BVB in den ersten fünf Spielen zwölf Punkte geholt. Beide Mannschaften haben gute Chancen auf den direkten Achtelfinaleinzug./the/DP/jha