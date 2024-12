dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.12.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Allianz nimmt sich noch mehr Gewinn vor - Aktie verliert

MÜNCHEN - Der Versicherungskonzern Allianz nimmt sich für die kommenden Jahre weitere Gewinnsteigerungen vor. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll im laufenden Jahr 25 Euro erreichen und bis 2027 im jährlichen Schnitt um sieben bis neun Prozent auf dann 31,50 Euro wachsen, wie der Dax-Konzern am Dienstag vor Beginn seines Kapitalmarkttags in München mitteilte. Der operative Gewinn soll dann mindestens 18,5 Milliarden Euro erreichen. Für 2024 wird der Manager noch einmal optimistischer.

GÖPPINGEN - Der Softwareanbieter Teamviewer will sich in seiner bisher größten Übernahme mit dem Unternehmen 1E vom Finanzinvestor Carlyle stärken. Der Unternehmenswert von 1E beläuft sich bei dem Deal auf 720 Millionen US-Dollar (682 Mio Euro), wie die Göppinger am Dienstag mitteilten. Mit dem Zukauf will Teamviewer-Chef Oliver Steil das Wachstum ankurbeln. Das Unternehmen finanziert die Übernahme über eigene Mittel und neue Schulden. Damit werden weitere Aktienrückkäufe in den nächsten zwei Jahren "unwahrscheinlich", wie Steil einräumte. Die im MDax notierte Aktie gab deutlich nach.

AUSTIN - Der US-Softwareriese Oracle hat im zweiten Geschäftsquartal zugelegt. Dazu trugen vor allem die Cloudangebote und insbesondere das Geschäft mit Rechenleistungen aus dem Netz bei. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten per Ende November um knapp neun Prozent auf rund 14,1 Milliarden US-Dollar (13,3 Mrd Euro), wie der SAPDE0007164600>-Konkurrent am Montagabend in Austin (Texas) mitteilte. Dies enttäuschte allerdings die Anleger, die die Aktie in den vergangenen Wochen aufgrund der Begeisterung für das aufstrebende Cloud-Geschäft des Unternehmens dank des KI-Booms auf ein Rekordhoch getrieben haben. Die Papiere fielen im nachbörslichen Handel kräftig.

GENF - Fluggesellschaften in aller Welt dürften in diesem Jahr noch etwas mehr Gewinn einfliegen als zuletzt gedacht. Der Weltluftfahrtverband IATA rechnet für 2024 mit einem branchenweiten Nettogewinn von 31,5 Milliarden US-Dollar (29,8 Mrd Euro), wie er am Dienstag in Genf mitteilte. Das ist eine Milliarde mehr als im Juni vorhergesagt. Im kommenden Jahr soll der Branchengewinn auf 36,6 Milliarden Dollar steigen.

Weitere Meldungen -IPO/ROUNDUP: Börsengang von Delivery-Hero-Tochter Talabat floppt -Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA -Pharmakonzern Lilly erhöht Dividende und kündigt weiteren Aktienrückkauf an -China nimmt EU Führung bei Stromnetz-Patentanmeldungen ab -BYD-Europachefin: EU-Produktion startet mit Pkw der Golf-Klasse -Ford-Betriebsrat fordert starkes Signal für Elektromobilität -Roche legt Offerte zur Übernahme von Poseida vor -Gewerkschafter für Zusammenschluss im Marineschiffbau -Autokonzern Stellantis wertet Rolle von Opel-Chef auf -Opel-Mutter Stellantis und Chinas CATL investieren Milliarden in Batteriefabrik -ROUNDUP: Todesschütze von Manhattan soll Manifest geschrieben haben -Größte Modehändler: Otto Spitzenreiter, H&M überholt Zalando -ROUNDUP: Förderspritze für Elektroautos? Scholz sieht Brüssel am Zug -IATA: Ende der Flüssigkeitsgrenze im Handgepäck in Sicht -ROUNDUP: EU-Kommission will Verhandlungsposition von Bauern stärken -OpenAI veröffentlicht Videogenerator Sora -Scheinselbständigkeit? Razzien bei Immobilienmakler -Entwurf für Tierhaltungslogo auch in Restaurants -München geht einen Schritt Richtung IAA-Fortsetzung -BVB: Niklas Süle fällt mehrere Monate aus

