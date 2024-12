Energietechnikkonzern GE Vernova erhöht Mittelfristziele - Aktienrückkauf

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Energietechnikkonzern GE Vernova hat wegen der robusten Nachfrage seine Mittelfristziele erhöht. So erwartet der Konkurrent von Siemens Energy von 2025 bis 2028 im Schnitt ein jährliches organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, wie es in einer Mitteilung zum Kapitalmarkttag am Dienstag hieß. Bislang hatte GE Vernova einen Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte.

Die bereinigte Rendite auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bis 2028 14 Prozent erreichen und damit vier Prozentpunkte mehr, als ursprünglich in Aussicht gestellt. In dem Zeitraum will GE Vernova Barmittelzuflüsse von zusammengenommen mindestens 14 Milliarden US-Dollar erreichen.

Zudem zeigte sich das Unternehmen für den Umsatz 2025 etwas zuversichtlicher und hob die untere Spanne an und erwartet nun 36 bis 37 Milliarden Dollar - allerdings haben von Bloomberg befragte Analysten im Konsens bereits 37,2 Milliarden auf dem Zettel. Im Windgeschäft rechnet der Konzern dabei mit einem Umsatzrückgang und einem Verlust. Für 2024 bestätigte GE Vernova die Umsatzprognose, kappte aber das obere Ende der Spanne für die bereinigte Ebitda-Marge.

Des Weiteren kündigte der Energietechnikkonzern ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von sechs Milliarden Dollar an./nas