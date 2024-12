EQS-News: EQS Group übernimmt den Geschäftsbereich Ethics and Compliance von OneTrust

EQS-News: EQS Group GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme

EQS Group übernimmt den Geschäftsbereich Ethics and Compliance von OneTrust



10.12.2024 / 16:00 CET/CEST

München – 10. Dezember 2024





München – 10. Dezember 2024

Die EQS Group, ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations, gibt heute die Übernahme des Compliance- und Ethics-Geschäfts von OneTrust, einem führenden Anbieter von Datenschutz- und Sicherheitssoftware, bekannt, einschließlich Convercent by OneTrustR. Mit der Akquisition erweitert die EQS Group ihre globale Präsenz und stärkt ihr Geschäft insbesondere auf dem US-amerikanischen Markt.

Die ursprünglich von dem Start-up Convercent entwickelte Plattform für Ethics- und Compliance-Management, die die EQS Group übernimmt, bedient weltweit mehr als 1.000 Kunden aus verschiedenen Branchen. Zu den umfassenden Funktionen der Plattform zählen Whistleblowing, Ethics-Richtlinienmanagement, Disclosure Management, Analysen und Benchmarking, sowie Lern-Tools.

Aufbauend auf dieser Grundlage wird die EQS Group die Lösung mit ihrer Expertise im Bereich der Compliance-Technologie weiterentwickeln, um ihre Wirksamkeit zu erhöhen und gleichzeitig einen nahtlosen Service für die Kunden zu gewährleisten. Im Rahmen der Akquisition wird die EQS Group alle Mitarbeitenden, die an der Lösung arbeiten, übernehmen. Diese sind überwiegend in den Vereinigten Staaten tätig, wodurch die Präsenz des Unternehmens in diesem Markt weiter wächst.

Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group: "Wir freuen uns, das passionierte Team hinter der Lösung in den USA, Indien, Großbritannien und Spanien in der EQS Group begrüßen zu dürfen. Gemeinsam werden wir weiterhin ein nahtloses und innovatives Compliance-Management-System für unsere Kunden aufbauen. Die Übernahme spiegelt unsere Mission wider, Unternehmen die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie Vertrauen schaffen, eine ethische Unternehmenskultur unterstützen und ihre Compliance-Prozesse rationalisieren können."

Kabir Barday, Gründer und CEO von OneTrust: "Der Übergang unseres Ethics- und Compliance-Geschäfts an die EQS Group bietet unseren Ethics-Kunden einen erstklassigen Partner und eine herausragende Plattform, während wir uns auf unsere Mission konzentrieren können, den verantwortungsvollen Umgang mit Daten und KI zu ermöglichen."

Angesichts der immer komplexeren regulatorischen Anforderungen hilft die EQS Group ihren Kunden, diese Herausforderungen zu meistern, indem sie Compliance-Prozesse digitalisiert und automatisiert. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre Verpflichtungen effizient zu erfüllen und gleichzeitig ihr Engagement für Transparenz zu demonstrieren und nachhaltiges Vertrauen bei ihren Stakeholdern aufzubauen.

Berater

Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als exklusiver Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz als Rechtsberater für OneTrust. Die EQS Group wurde von Kirkland & Ellis als Rechtsberater unterstützt.

Pressekontakt

Christina Jahn

Tel.: +49 89 444430133

E-Mail: christina.jahn@eqs.com

Über OneTrust

OneTrust hat es sich zur Aufgabe gemacht, die verantwortungsvolle Nutzung von Daten und KI zu ermöglichen. Unsere Plattform vereinfacht die Erfassung von Daten mit Zustimmung und Präferenzen, automatisiert die Verwaltung von Daten mit integriertem Risikomanagement über Datenschutz-, Sicherheits-, IT-/Technik-, Drittanbieter- und KI-Risiken und aktiviert die verantwortungsvolle Nutzung von Daten durch die Anwendung und Durchsetzung von Datenrichtlinien über den gesamten Datenbestand und Lebenszyklus. OneTrust unterstützt die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Datenteams und Risikoteams, um schnelle und vertrauenswürdige Innovationen zu fördern. OneTrust ist als Pionier und Marktführer anerkannt, verfügt über mehr als 300 Patente und betreut weltweit mehr als 14.000 Kunden, von Branchenriesen bis hin zu kleinen Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.onetrust.com.

Über die EQS Group

Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations. Weltweit nutzen mehr als 10.000 Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.

Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, das Risikomanagement von Drittparteien, die Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie DSGVO und EU AI Act, sowie für effizientes ESG-Management und regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute beschäftigt der Konzern weltweit rund 550 Mitarbeitende. https://www.eqs.com/de

