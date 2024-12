Macron setzt Treffen zur Regierungsbildung für Dienstag an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat vor dem Hintergrund der Suche nach einem neuen Regierungschef für Dienstag zu einem Parteientreffen geladen.

Teilnehmen sollten um 14.00 Uhr alle Parteien, die bereit seien, im Zuge der Regierungsbildung Kompromisse einzugehen, hieß es am Montagabend in einer Erklärung des Präsidialamts. Einem Insider aus dem Umfeld des Präsidenten zufolge wollten weder die rechtsnationale Rassemblement National noch die Linken eine Einladung annehmen. Ministerpräsident Michel Barnier hatte am Donnerstag seinen Rücktritt nach einem Misstrauensvotum eingereicht. Auslöser war ein Streit über Einsparungen im Haushalt in Zeiten knapper Kassen.

