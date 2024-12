AKTIE IM FOKUS: Tui holt anfängliches Minus auf - Analyst mit hohem Kursziel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen bei Tui nach zufriedenstellenden Geschäftsjahreszahlen waren am Mittwoch nur von kurzer Dauer. Nach einem Anstieg um mehr als 70 Prozent seit Anfang August hatten einige Anleger zunächst Kasse gemacht, andere fassten sich aber schnell ein Herz und griffen nach einem 8,5 Prozent großen Abschlag zu. Zur Mittagszeit war das Vortagsniveau wieder eingeholt. Mit 8,63 Euro in der Spitze näherte sich die Aktie ihrem bisherigen Hoch seit März 2023, das vom Montag stammt. Zuletzt lag sie mit einem halben Prozent im Plus bei 8,50 Euro.

Die Resultate von Tui hatten gezeigt, dass sich der Reisekonzern zurück auf das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie hangelt. Analysten reagierten zufrieden. Jaina Mistry von Jefferies sprach von erfüllten Erwartungen und guten Geschäften. Bank of America-Experte Othmane Bricha hob sein Kursziel mit 12,50 Euro auf ein vielversprechendes Niveau. Er sieht damit noch fast die Hälfte Luft nach oben.

Tui verspüre eine robuste Reisenachfrage mit soliden Geschäften im Hotel- und Kreuzfahrtbereich, schrieb Bricha. Sein Optimismus für die weiter zum Kauf empfohlenen Aktien baut aber auch auf der mittlerweile besser aufgestellten Bilanz und der Aussicht, dass Aktionäre bald wieder auf Gewinnbeteiligungen hoffen könnten. Eine Dividendenstrategie sei in Sicht, erwähnte der Experte der Bank of America./tih/mis