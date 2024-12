Aktien Europa Schluss: Etwas höher - US-Inflationsdaten und EZB im Blick

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch etwas höher geschlossen. US-Inflationszahlen waren eher Stütze als Belastung. Der EuroStoxx 50 gewann zum Handelsschluss 0,15 Prozent auf 4.959,35 Punkte. Außerhalb des Euroraums stieg der Schweizer SMI um 0,34 Prozent auf 11.681,87 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,26 Prozent auf 8.301,62 Zähler zu.

In den USA hatte sich der Preisauftrieb im November wie erwartet etwas verstärkt. "Der Anstieg der Inflationsrate dürfte die Fed nicht davon abbringen, in einer Woche eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vorzunehmen. Der Leitzins liegt noch immer deutlich über der Inflationsrate. Damit sind die US-Währungshüter in einer komfortablen Situation", kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Der Fokus richtet sich nun auf die Europäische Zentralbank (EZB), die an diesem Donnerstag ihre Zinsentscheidung verkünden wird. Auch hier wird eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet./ajx/nas