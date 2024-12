DAX® - Durchatmen ist angesagt

Nach dem dynamischen Anstieg in Folge der Ende November vollzogenen Auflösung der vorangegangenen Flaggenkonsolidierung ist der DAX® jüngst in eine Verschnaufpause übergegangen. Damit riss die Erfolgssträhne der letzten sechs Handelstage mit jeweils neuen Rekordhochs. Gleichzeitig fielen die deutschen Standardwerte in die Begrenzungen der Bollinger Bänder zurück. Ins Auge fallen zudem die letzten vier Schlusskurse, die das Aktienbarometer allesamt auf einem ähnlichen Level bei gut 20.300 Punkten ausgeprägt hat. Das bisherige Allzeithoch bei 20.462 Punkten definiert den nächsten Widerstand. Eine weitere Barriere wird durch die Trendlinie abgesteckt, welche diverse Hoch- und Tiefpunkte seit Februar 2023 verbindet (auf Wochenbasis akt. bei 20.564 Punkten). Da aber auch die US-Märkte an den letzten beiden Handelstagen in den korrektiven Modus übergegangen sind, sollten Anlegerinnen und Anleger den Blick gen Süden nicht vernachlässigen. So steckt auf der Unterseite das jüngste Aufwärtsgap von Anfang Dezember bei 20.085/20.038 Punkten einen ersten Rückzugsbereich ab.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.