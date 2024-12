DAX-FLASH: Wieder leichte Verluste - Rekordhoch bleibt aber in Reichweite

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Rekordrally zu Monatsbeginn atmen Investoren am deutschen Aktienmarkt erst einmal weiter durch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax am Mittwoch rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start fast 0,2 Prozent tiefer auf 20.297 Punkte. Die Bestmarke vom Montag bei 20.461 Punkten bleibt aber in Reichweite. An der Wall Street korrigieren die Indizes derweil etwas deutlicher von ihren Rekordständen. In Asien tut sich am Morgen per saldo wenig. In Seoul geht die Kurserholung nach den Jahrestiefs wegen der Staatskrise weiter./ag/zb