EQS-Adhoc: Zalando SE: Vereinbarung über Unternehmenszusammenschluss und öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der ABOUT YOU Holding SE.

Berlin, 11. Dezember 2024. Die Zalando SE mit Sitz in Berlin („Zalando“) (ISIN: DE000ZAL1111) hat heute eine Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement, „BCA“) mit der ABOUT YOU Holding SE mit Sitz in Hamburg („ABOUT YOU”) über einen strategischen Unternehmenszusammenschluss getroffen. Unmittelbar nach Abschluss des BCA veröffentlicht Zalando seine Entscheidung gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz), ein öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre von ABOUT YOU abzugeben („Übernahmeangebot“). Für jede bei Zalando eingereichte Aktie von ABOUT YOU wird Zalando, vorbehaltlich der Bestimmung des gesetzlichen Mindestpreises und der endgültigen Festlegung in der Angebotsunterlage, EUR 6,50 in bar („Angebotspreis“) als Gegenleistung anbieten. Zalando wird das Übernahmeangebot aus vorhandenen Barkapitalmitteln finanzieren.

Durch den Abschluss des BCA und den Unternehmenszusammenschluss zwischen Zalando und ABOUT YOU soll die Grundlage für die gemeinsame Schaffung eines E-Commerce-Ökosystems im europäischen Mode- und Lifestyle-Markt gelegt werden, um Kunden und Partner durch komplementäre Angebote noch besser bedienen zu können. Aus Sicht beider Parteien bietet der Unternehmenszusammenschluss überzeugende Wertschöpfungsmöglichkeiten für die beteiligten Parteien und involvierten Stakeholder. Im B2C-Bereich beabsichtigt Zalando nach Vollzug des Übernahmeangebots künftig eine Dual-Brand-Strategie zu verfolgen, bei der unterschiedliche und separate Einkaufserlebnisse geboten werden sollen, um die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern besser erfüllen zu können. Hinsichtlich des B2B-Bereichs sind die Parteien überzeugt, dass das B2B-Geschäft von ABOUT YOU das E-Commerce-Betriebssystem im B2B-Bereich von Zalando ideal ergänzen und komplementieren wird. Die Parteien sind ferner überzeugt, dass der Unternehmenszusammenschluss helfen wird, zu einem positiven Wandel für eine nachhaltigere und integrative Zukunft der Mode- und Lifestyle-Branche beizutragen. Das aus Zalando und ABOUT YOU kombinierte Unternehmen strebt eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 10 % und 13 % an.

Unter Anerkennung der gesellschaftsrechtlichen Zuständigkeit des Aufsichtsrats von ABOUT YOU soll darauf hingewirkt werden, dass die drei Gründer und derzeitigen Mitglieder des Vorstands von ABOUT YOU auch nach Vollzug des Übernahmeangebots ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen und als Mitglieder des Vorstands von ABOUT YOU erhalten bleiben. Vorbehaltlich des Vollzugs des Übernahmeangebots, erwerben die Mitglieder des Vorstands von ABOUT YOU in bestimmtem Umfang Zalando-Aktien als Beteiligung an dem kombinierten Unternehmen, die Zalando derzeit als eigene Aktien hält.

Die Parteien haben ferner vereinbart, sich um einen konstruktiven Dialog mit den Arbeitnehmern beider Unternehmen und ihren Vertretungen mit dem Ziel zu bemühen, die exzellente Mitarbeiterbasis und Unternehmenskultur zu erhalten.

Weiterhin hat Zalando am heutigen Tage verbindliche Vereinbarungen mit den Großaktionären von ABOUT YOU, einschließlich der Otto (GmbH & Co KG), Mitgliedern der Otto Familie und einer von HEARTLAND A/S kontrollierten Beteiligungsgesellschaft („Großaktionäre“) abgeschlossen, in denen sich diese zum Verkauf sämtlicher der von ihnen gehaltenen ABOUT YOU-Aktien zum Angebotspreis durch Annahme des Übernahmeangebots oder separat davon verpflichtet haben. Daneben hat Zalando mit allen drei Gründern und Mitgliedern des Vorstands von ABOUT YOU verbindliche Vereinbarungen abgeschlossen, in denen sich diese insbesondere für einen Teil der von ihnen gehaltenen ABOUT YOU-Aktien zur Annahme des Übernahmeangebots verpflichtet haben. Die diesen Vereinbarungen mit den Großaktionären und den Gründern und Mitgliedern des Vorstands von ABOUT YOU unterliegenden ABOUT YOU-Aktien entsprechen ca. 73 % des Grundkapitals von ABOUT YOU.

Die Lieferung der ABOUT YOU-Aktien gemäß der Aktienkaufverträge und der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter dem Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen stehen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen regulatorischen Freigaben. Das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle wird keine Bedingung für den Vollzug sein.





Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Senior Lead Corporate Law



Kontakt für Investoren und Analysten:

Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de

+49 (0) 30 20968 1584

Pressekontakt:

Carolyn Groß

Wirtschafts- und Finanzkommunikation

presse@zalando.de

+49 (0) 151 22189 977

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtige Information:

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren von ABOUT YOU dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden. Zalando behält sich vor, in den endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und Inhabern von Wertpapieren von ABOUT YOU wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte „werden“, „erwarten“, „glauben“, „schätzen“,, „beabsichtigen“, „anstreben“, „davon ausgehen“ und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen von Zalando und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die Zalando und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich von Zalando oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Zalando und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

Über Zalando

Zalando ist Europas führende E-Commerce-Plattform für Mode und Lifestyle, gegründet 2008 in Berlin. Wir bauen ein Ökosystem entlang zweier Wachstumsfelder: Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B). Im B2C-Bereich bieten wir rund 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten ein inspirierendes und hochwertiges Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle-Produkte, mit zahlreichen Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich öffnet Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur für Markenpartner und Einzelhändler. Damit unterstützen wir deren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa – sowohl auf als auch außerhalb der Zalando-Plattform. Durch unsere Ökosystem-Vision wollen wir zu einem positiven Wandel in der Mode- und Lifestyle-Branche beitragen.

