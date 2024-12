EQS-News: Steyr Motors liefert Motoren für Hovercraft an Amphibious Marine

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Steyr Motors AG liefert Motoren für Hovercraft anAmphibious Marine

Auftrag im zivilen maritimen Bereich

Lieferung von Antriebstechnologie für kommerzielles Luftkissenfahrzeug

Steyr, Österreich, 11. Dezember 2024 – Die Steyr Motors AG(ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat einen Auftrag für die Lieferung von Motoren von Amphibious Marine, ein Unternehmen, das auf die Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von Spezialfahrzeugen und Ausrüstung für amphibische Einsätze spezialisiert ist.

Steyr Motors stattet den Explorer 24 von Amphibious Marine mit Antriebstechnologie aus. Der Explorer 24 ist ein kommerzielles Luftkissenfahrzeug (Hovercraft), das für Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Salzwassertauglichkeit konzipiert wurde. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen, darunter Tourismus, Such- und Rettungseinsätze sowie Freizeitaktivitäten. Das Fahrzeug ist typischerweise bei Tourismusunternehmen, Such- und Rettungsdiensten, Regierungsbehörden und Privatnutzern im Einsatz. Einer der populärsten Nutzer ist zum Beispiel das private Raumfahrtunternehmen SpaceX, das den Explorer 24 für den Transport zwischen den Standorten Boca Chica in Texas und South Padre Island eingesetzt.

„Die Zusammenarbeit mit Amphibious Marine zeigt einmal mehr die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit unserer Antriebslösungen. Mit unseren leistungsstarken Motoren für anspruchsvollste Anwendungen wachsen wir neben dem Defense-Bereich auch bei zivilen Anwendungen. Dieser Auftrag wird den Ruf von Steyr Motors als führender Anbieter von Hochleistungsmotoren weiter festigen“, kommentiert Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors.

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Umsatz von EUR 41 bis 45 Mio. und ein bereinigtes EBIT zwischen EUR 9 und 11 Mio. erwartet. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von über 40 % im Jahresvergleich, eine bereinigte EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mehr als 1.250 Einheiten an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com

Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk

