Nemetschek schwach - Analyst weist auf üppige Bewertung hin

Die skeptische Bewertung von JPMorgan hat die Nemetschek-Aktie am Donnerstagmorgen auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten zurückgeworfen. Mit 94,10 Euro haben die Papiere des Bausoftwarespezialisten inzwischen gut 14 Prozent vom Jahreshoch im November korrigiert. Und der neue JPMorgan-Experte Joseph George sieht mit seinem Kursziel von 95 Euro keinen Erholungsspielraum. Folglich votiert er mit "Underweight".

George weist die Anleger vor allem auf die üppige Bewertung hin, die die Nemetschek-Aktien bereits in der Vergangenheit nie lange hätten halten können. Damit gebe es keinerlei Puffer für Enttäuschungen, die er mit Blick auf die zu hohen Umsatzerwartungen aber durchaus befürchtet. Gleiches gilt aus seiner Sicht für die überschätzte Margenerholung.

Nemetschek hatten 2024 bis zu 39,5 Prozent zugelegt in einem per saldo trägen MDax . Damit waren sie wieder fast an ihr Rekordhoch von vor gut drei Jahren bei knapp über 116 Euro herangerückt.