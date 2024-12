Bloomberg Aggregate Bond Index® - Größter Rückschlag aller Zeiten!

„Man kann nicht voraussehen, aber man kann sich vorbereiten.“ Dieses Zitat von Howard Marks möchten wir mit unserem Jahresausblick in die Tat umsetzen. Gerade das Wissen um die neuralgischen Chartmarken, an denen Bewegung in den Markt kommen könnte, stellt einen der wichtigsten Vorteile der Technischen Analyse dar. Die besonderen Herausforderungen der letzten Jahre bringt der Bloomberg Aggregate Bond Index am besten auf den Punkt. Gemessen an den Kursverlusten in einer nie dagewesenen Dimension der Jahre 2021/22, fällt die Erholung der letzten beiden Jahre eher moderat aus und notiert immer noch auf dem Level von 2013/14. Wenn man sich die Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes vor Augen führt – immerhin fällt der „drawdown“ (- 25 %) mehr als doppelt so hoch aus wie der zweitgrößte Rückschlag der letzten 30 Jahre während der Finanzmarktkrise im Jahr 2008 (-10 %) – dann ist die fehlende Dynamik der anschließenden Erholung eine Enttäuschung (siehe Chart). Beide Entwicklungen rufen uns ein bekanntes Zitat von Erich Kästner ins Gedächtnis: „Gestern standen wir am Abgrund. Heute sind wir bereits einen gewaltigen Schritt weiter.“ Nach Jahren in der Abwärtsspirale drängt sich die Frage auf, ob das Rentenbarometer am Boden des Abgrundes angekommen ist.

Bloomberg Aggregate Bond Index® (Monthly)

Quelle: Bloomberg, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.