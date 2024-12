DFB und Telekom erweitern Partnerschaft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom bis 2026 verlängert und inhaltlich ausgeweitet. Neben der DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird das Telekommunikationsunternehmen künftig auch Sponsoringaktivitäten der Frauen und U21-Nationalmannschaft begleiten, wie der DFB mitteilte.

Die Telekom wird damit auch Partner des deutschen Teams bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Das gilt auch für Ausrüster Adidas , der danach allerdings durch den US-Konzern Nike ersetzt wird.

"Mehr Sichtbarkeit" für Amateurfußball

Als wesentlichen Bestandteil der Zusammenarbeit nannten DFB und Telekom die Förderung des Amateurfußballs. "Beide Partner haben dafür eine Initiative ins Leben gerufen, die es Vereinen ermöglicht, Spiele und Trainings zu streamen", hieß es in der Mitteilung des Verbandes.

"Telekom und DFB ist es ein besonderes Anliegen, dass auch der Frauenfußball Bestandteil der Partnerschaft sein wird. Darüber hinaus unterstützt die Telekom die Digitalisierung des Amateurfußballs, indem sie eine Vielzahl von automatisierten Kameras zur Verfügung stellt", sagte Holger Blask als Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG. So bekomme auch der Fußball an der Basis "mehr Sichtbarkeit"./pre/DP/mis