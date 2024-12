EQS-News: Triton übernimmt Produktgeschäft für Sicherheits- und Kommunikationstechnik von Bosch

Emittent / Herausgeber: Triton Beratungsgesellschaft GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Triton übernimmt Produktgeschäft für Sicherheits- und Kommunikationstechnik von Bosch



12.12.2024

Frankfurt (Deutschland), 12. Dezember 2024 – Von Triton beratene Fonds („Triton“) haben eine Vereinbarung über den Erwerb des Produktgeschäfts für Sicherheits- und Kommunikationstechnik („BSCT“) der Bosch-Gruppe („Bosch“) unterzeichnet. Dies ist bereits die zweite Unternehmensausgliederung, die Triton von Bosch erwirbt.

Die Transaktion unterliegt behördlichen Genehmigungen und weiteren üblichen Abschlussbedingungen. Der Abschluss wird zum Ende des ersten Halbjahres 2025 erwartet.

BSCT ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für Sicherheit und professionelle Kommunikation. Das Angebot umfasst intelligente Produktlösungen in den Bereichen Videosysteme, Zutrittskontrollsysteme und Einbruchmeldeanlagen sowie Kommunikationssysteme. Das Unternehmen ist weltweit in wachstumsstarken Märkten tätig und erwirtschaftet mit rund 4.300 Mitarbeitenden an 90 Standorten einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. Die Produkte von BSCT stehen für hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Technologieführerschaft. Viele renommierte Marken für Kommunikationssysteme wie Dynacord, Electro-Voice, RTS und Telex setzen die Produkte ein.

„Wir freuen uns, dass wir eine Einigung mit Bosch erzielt haben und der präferierte Käufer für BSCT sind. Wir möchten das Management und die Mitarbeitenden dabei unterstützen, den starken Wachstumskurs, den BSCT zuletzt verzeichnet hat, fortzusetzen. Dafür investieren wir nicht nur Kapital, sondern bringen auch unsere Expertise aus früheren Beteiligungen und der erfolgreichen Entwicklung anderer Unternehmen im Sicherheitsbereich ein“, sagt Claus von Hermann, Managing Partner und Co-Lead des Industrial Tech Teams bei Triton.

Christian Fischer, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, verantwortlich für die Portfoliogestaltung der Bosch-Gruppe und damit auch für diese geplante Transaktion, sagt: „Unser Ziel war es, einen geeigneten Käufer zu finden, der alle drei Produktbereiche unseres Sicherheits- und Kommunikationsgeschäfts übernimmt und den Mitarbeitenden eine Zukunftsperspektive bietet – das haben wir erreicht. Triton hat eine nachhaltige und überzeugende Wachstumsstrategie für das Geschäft vorgelegt und kann als Investor zudem mit einer hohen Industrieexpertise und langjährigen Erfahrung in der Weiterentwicklung von vergleichbaren Unternehmen aufwarten.“

Peter Löffler, CEO des Produktgeschäfts von Bosch Building Technologies, erklärt: „Mit Triton als neuem Eigentümer und seiner Erfahrung und Unterstützung haben wir eine starke Basis für weiteres und profitables Wachstum. Gemeinsam werden wir Innovationen im Bereich Sicherheit und Kommunikation vorantreiben – in gewohnt hoher Qualität und mit umfassendem Know-how. Unser gesamtes Team freut sich darauf, das neue Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen und auch weiterhin ein verlässlicher Partner für unsere Kunden zu sein.“

„BSCT passt ideal zu unserer Investitionsstrategie, marktführende Unternehmen weiterzuentwickeln. Sicherheit und professionelle Audiotechnik sind dabei Schwerpunkte innerhalb der Strategie von Triton für den Bereich Gebäudetechnik. Wir gehen davon aus, dass der Markt in den kommenden Jahren deutlich wachsen wird, und sind überzeugt, dass BSCT gut positioniert ist, um davon zu profitieren. Unser Ziel ist es, in die Marken, die Technologie, den Vertrieb und die Vermarktungsstrategien des Unternehmens zu investieren“, fügt Sachin Jivanji, Investment Advisory Professional bei Triton, hinzu.

Triton verfügt über langjährige Erfahrung in der Ausgliederung von Geschäftsbereichen aus Blue-Chip-Unternehmen, darunter Bosch, Siemens, Volkswagen und andere. Fast die Hälfte aller seit der Gründung von Triton vor über 25 Jahren getätigten Investitionen im mittleren Marktsegment waren Ausgliederungen. Die geplante Transaktion ist nach der Übernahme von Aventics (ehemals Rexroth Pneumatics) im Dezember 2013 die zweite Carve-out-Transaktion, die Triton mit Bosch durchführen will. Die Transaktion verdeutlicht das Vertrauen in Tritons Branchenkenntnis, seinen Plan zur Wertschöpfung und seine langjährige Partnerschaft mit führenden europäischen Unternehmen.

Über das Bosch-Produktgeschäft für Sicherheits- und Kommunikationstechnik

Das Produktgeschäft für Sicherheits- und Kommunikationstechnik der Bosch-Gruppe ist auf die Entwicklung und den Vertrieb hochmoderner Produkte und Systeme für Sicherheit und Kommunikation spezialisiert. Das Geschäft ist an über 90 Standorten in über 50 Ländern weltweit aktiv. Das Portfolio umfasst professionelle Videoüberwachungs-, Einbruchmelde- und Sprachalarmsysteme sowie Zutrittskontroll- und Managementsysteme zum Schutz von Menschenleben, Gebäuden und Sachwerten. Professionelle Audio- und Konferenzsysteme zur Übertragung von Sprache, Ton und Musik, darunter weltweit bekannte Marken wie Electro-Voice, Dynacord, RTS und Telex, runden das Angebot ab. Das Unternehmen entwickelt und produziert seine Systeme in eigenen Werken in Europa, Amerika und Asien. Darüber hinaus ist das Unternehmen erfolgreich als Auftragshersteller für andere Unternehmen und Bosch Bereiche tätig. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschafteten rund 4.300 Mitarbeitende einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro.

Über Triton

Triton ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft, die 1997 gegründet wurde und sich im Besitz seiner Partner befindet. Triton hat sich auf den Mittelstand spezialisiert und konzentriert sich darauf, in Unternehmen zu investieren, die geschäftskritische Güter und Dienstleistungen in den drei Kernsektoren Industrie, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen anbieten.

Triton beschäftigt mehr als 200 Investment Professionals in 11 Büros und investiert über drei sich ergänzende All-Weather-Strategien: Mid-Market Private Equity, Smaller-Mid-Cap Private Equity und Opportunistic Credit.

