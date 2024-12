Leonteq AG / Schlagwort(e): Stellungnahme

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ NIMMT STELLUNG ZUR HEUTIGEN FINMA-MITTEILUNG

Zürich, 12. Dezember 2024 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die FINMA hat heute den Abschluss des Verfahrens gegen Leonteq bekannt gegeben und eine Gewinneinziehung von CHF 9.3 Millionen angeordnet. Leonteq hat mit der FINMA vollumfänglich kooperiert und bedauert die festgestellten Mängel. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren bereits umfassende organisatorische Massnahmen ergriffen, was auch von der FINMA anerkannt wurde. Leonteq wird die von der FINMA angeordneten zusätzlichen Massnahmen mit hoher Priorität umsetzen. Leonteq erwartet nun für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn vor Steuern im einstelligen Millionenbereich.

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hat eine Reihe von organisatorischen Massnahmen angeordnet, um bei Leonteq festgestellte Mängel im Vertrieb von ihren Finanzprodukten durch vereinzelte Distributoren im Ausland zu beheben. Unter anderem wird Leonteq künftig nur noch Geschäfte mit Distributoren tätigen, die reguliert sind; Leonteq hat die Vertriebsbeziehungen mit einigen wenigen unregulierten Distributoren, die heute weniger als 0.5% des jährlichen Kommissions- und Dienstleistungsertrags ausmachen, beendet.

Die von der FINMA verfügte Gewinneinziehung bezieht sich auf Transaktionen mit zwei ehemaligen Distributoren im Zeitraum von Januar 2018 bis Juni 2022.

Auslöser der Untersuchung durch die FINMA waren eine Meldung des Unternehmens, sowie Vorwürfe, die in den Medien und von Dritten erhoben wurden. Verschiedene dieser Vorwürfe haben sich als unbegründet erwiesen. Insbesondere gibt es keine Hinweise darauf, dass Leonteq absichtlich an allfälliger Geldwäscherei oder Steuerhinterziehung beteiligt war.

Umfassende Massnahmen vor und während der Untersuchung

Wie bereits im Rahmen der Halbjahresresultate 2024 dargestellt, hat Leonteq in den letzten Jahren ein umfassendes Programm zur Stärkung ihres globalen Compliance- und Risikomanagements durchgeführt. Das Unternehmen hat wichtige Führungs- und Expertenpositionen neu besetzt und die Anzahl der Zielmärkte reduziert. Mit diesem Programm wurden viele der von der FINMA festgestellten Schwachstellen behoben. Leonteq stellt fest, dass die FINMA diese Massnahmen in ihrer Beurteilung ausdrücklich anerkannt hat.

Leonteq hat ihr internes Kontrollsystem durch den Erlass neuer Richtlinien, Einführung zusätzlicher Kontrollen und der Ausweitung des Umfangs ihres Monitorings verbessert.

Die Wirksamkeit der internen Kontrollfunktionen wurde durch erhebliche Investitionen in Personal – die Anzahl Mitarbeitende in den Bereichen Risikokontrolle und Compliance wurde in den letzten Jahren mehr als verdoppelt – sowie in Prozesse, Technologie und Datenanalyse deutlich verbessert. Darüber hinaus wurden und werden erhebliche Investitionen in die Verbesserung der Überwachung von Transaktionen und der Distributionskette von Leonteq getätigt.

Die weiteren von der FINMA angeordneten Massnahmen werden mit hoher Priorität umgesetzt.

«Die Schwachstellen in unserem Risikomanagement hätten trotz des raschen Wachstums nicht passieren dürfen», sagte Lukas Ruflin, CEO von Leonteq. «Wir bedauern die festgestellten Mängel und werden unser internes Kontrollsystem weiter stärken.»

Christopher Chambers, Präsident des Verwaltungsrats von Leonteq, fügte hinzu: «Leonteq hat einen starken Fokus auf die Verbesserung unserer Compliance- und Risikomanagementprozesse gelegt. Wir werden weiterhin kräftig in diese Bereiche investieren und die zusätzlichen Massnahmen entschlossen umsetzen. Wir wissen, dass eine effektive Governance Leonteq als nachhaltig profitables Unternehmen weiter stärken wird.»

Update zum Geschäftsverlauf in den ersten elf Monaten des Jahres 2024

Von Juli bis November 2024 verarbeitete Leonteq über 108'000 Kundentransaktionen (+34% gegenüber dem Vorjahreszeitraum), und das gesamte Transaktionsvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27% auf ca. CHF 9.8 Milliarden, was von dem starken Kundengeschäft von Leonteq zeugt. Ähnlich wie in der ersten Jahreshälfte 2024 wirkte sich das wettbewerbsintensive Marktumfeld weiterhin auf die Marge aus, die sich von Juli bis November auf 68 Basispunkte belief. Insgesamt belief sich der Kommissions- und Dienstleistungsertrag in den ersten elf Monaten 2024 auf ca. CHF 199 Millionen, was einem Anstieg von 1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Das Handelsergebnis belief sich von Juli bis November 2024 auf ca. CHF 12 Millionen. Dies reflektiert positive Beiträge aus Hedging-Aktivitäten aufgrund kurzfristiger Marktvolatilität im August, negative Hedging-Beiträge aufgrund eines operationellen Risikoereignisses im Oktober sowie einen anhaltenden Rückgang der Marktvolatilität im November 2024 nach den US-Wahlen. Insgesamt verringerte sich das Handelsergebnis in den ersten elf Monaten 2024 auf ca. CHF 23 Millionen, verglichen mit CHF 36 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen sowie der Gewinneinziehung in Höhe von CHF 9.3 Millionen, revidiert Leonteq ihre Guidance und erwartet nun für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn vor Steuern im einstelligen Millionenbereich.

Leonteq verfügt weiterhin über ein starkes Eigenkapital, das sich Ende November 2024 auf ca. CHF 800 Millionen belief, verglichen mit CHF 780 Millionen per Ende Dezember 2023.

Leonteq wird die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024 am 6. Februar 2025 veröffentlichen.



KONTAKT

Media Relations

+41 58 800 1844

media@leonteq.com



Investor Relations

+41 58 800 1855

investorrelations@leonteq.com



LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein BBB Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com



