Rumänien und Bulgarien komplett in Schengenraum aufgenommen

(Reuters) - Rumänien und Bulgarien werden zum 1. Januar Vollmitglieder des grenzenlosen europäischen Schengenraums.

Die Mitgliedstaaten stimmten dem am Donnerstag zu, wie die amtierende ungarische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte. Möglich wurde dies, nachdem Österreich sein Veto am vergangenen Montag aufgegeben hatte. "Dieser Schritt wird nicht nur den Menschen in Bulgarien und Rumänien nutzen sondern der EU insgesamt", erklärte Ungarns Innenminister Sandor Pinter. Dem Schengenraum gehören damit 29 Länder an.

Die beiden EU- und Nato-Mitglieder Rumänien und Bulgarien waren dem Schengenraum teilweise bereits im März beigetreten. Seitdem konnten Personen mit dem Flugzeug aus beiden Ländern ohne Kontrollen einreisen. Vom 1. Januar an gilt dies nun auch für den Landweg. Österreich hatte den Schritt lange Zeit blockiert wegen einer aus Sicht der Wiener Regierung zu hohen irregulären Migration. Nun seien aber beim Außengrenzschutz entscheidende Fortschritte erzielt worden, begründete die österreichische Regierung ihren Kurswechsel.

