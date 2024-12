Aktien New York: Nasdaq-Rekordrally geht dank Broadcom weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Technologiewerte treiben am Freitag den New Yorker Aktienmarkt einmal mehr an. Zu verdanken ist dies einem hohen Kurszuwachs der Broadcom -Aktien aufgrund guter Geschäftszahlen und eines starken Ausblicks.

Der Nasdaq 100 zündete die nächste Stufe auf seine Rekordrally und gewann im frühen Handel 1,16 Prozent auf 21.866 Zähler. Die Broadcom-Papiere verteuerten sich um mehr als ein Fünftel, womit das Halbleiter-Unternehmen an der Börse erstmals mehr als eine Billion Dollar wert war.

Der in dieser Woche bislang schwächere Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,12 Prozent auf 43.967 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,39 Prozent auf 6.075 Zähler./ajx/nas