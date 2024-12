Warum Dividenden die neue Rente sind – besonders im Jahr 2025

Die klassische Rente reicht bei vielen längst nicht mehr aus, um den Lebensstandard im Alter zu sichern. Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen nach Alternativen suchen. Eine davon? Dividenden! Aber was macht sie so besonders – und warum ist 2025 vielleicht der perfekte Zeitpunkt, um in Dividendenaktien zu investieren? Schauen wir uns das mal an.

Dividenden: Mehr als nur ein Nebeneinkommen

Dividenden sind regelmäßige Ausschüttungen von Unternehmen an ihre Aktionäre. Sie belohnen dich dafür, dass du dein Geld in ein Unternehmen investierst. Klingt nach einem netten Extra? Es kann viel mehr sein! Stell dir vor, du investierst in ein solides Unternehmen wie Coca-Cola oder Johnson & Johnson. Beide sind bekannt dafür, seit Jahrzehnten kontinuierlich Dividenden zu zahlen – selbst in Krisenzeiten.

Ein Beispiel: Investierst du 100.000 Euro in eine Aktie mit einer Dividendenrendite von 4 %, erhältst du jährlich 4.000 Euro. Das ist bares Geld, das du für deinen Alltag nutzen kannst – oder um es weiter anzulegen und vom Zinseszinseffekt zu profitieren.

Warum 2025 der perfekte Zeitpunkt ist

2025 bringt neue Herausforderungen, aber auch Chancen. Die Zinsen könnten stabil bleiben, während die Inflation Anleger dazu drängt, ihr Geld sinnvoll zu investieren. Dividendenaktien bieten dabei gleich zwei Vorteile: Sie schützen vor Kaufkraftverlust und liefern regelmäßige Erträge. Ein richtig toller Effekt oder?

Zudem gibt es viele Unternehmen, die ihre Ausschüttungen jährlich erhöhen. Ein gutes Beispiel ist Procter & Gamble. Solche Aktien können ein echter Schutzschild gegen die Unsicherheiten am Markt sein. Für langfristige Investoren ist das eine Win-Win-Situation.

Dein persönlicher Dividendenplan

Wie startest du? Erstens, überlege, wie viel Einkommen du durch Dividenden erzielen möchtest. Angenommen, du strebst 1.000 Euro pro Monat an. Bei einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 4 % benötigst du ein Portfolio von 300.000 Euro. Klingt nach viel? Mit regelmäßigem Sparen und Investieren erreichst du das Ziel Schritt für Schritt.

Behalte dabei stets im Hinterkopf, dass Investieren kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Man muss den langfristigen Fokus bewahren und diszipliniert am Ball bleiben.

Zweitens, achte auf die Qualität der Unternehmen. Wähle Aktien, die nicht nur hohe Dividendenrenditen bieten, sondern auch fundamental stark sind. Unternehmen wie Realty Income oder PepsiCo gehören hier oft zur ersten Wahl.

Fazit: Dividenden als neue Rente

Dividenden können eine echte Alternative zur klassischen Rente sein – vor allem, wenn du frühzeitig planst und langfristig investierst. Mit einem durchdachten Dividendenportfolio sicherst du dir ein regelmäßiges Einkommen, unabhängig von staatlichen Rentensystemen. 2025 könnte dein Jahr sein, um damit zu starten.

Warum also nicht jetzt loslegen? Dein späteres Ich wird es dir im Rentenalter sicherlich danken!

Der Artikel Warum Dividenden die neue Rente sind – besonders im Jahr 2025 ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Coca-Cola und Realty Income. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Johnson & Johnson, PepsiCo und Realty Income.

Aktienwelt360 2024