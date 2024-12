AKTIE IM FOKUS: Deal für Kapazitätsausbau verhilft Novo Nordisk zur Erholung

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Der sich konkretisierende Kapazitätsausbau bei Novo Nordisk hat den Aktien des Spezialisten für Diabetes und Gewichtsreduktion am Montag einen Erholungsschub beschert. Nach zwei Handelstagen mit Verlusten legten sie im allgemein schwächelnden Marktumfeld in Kopenhagen zuletzt um 2,2 Prozent auf 770,30 dänische Kronen zu. Im bisherigen Jahresverlauf bedeutet dies ein Plus von etwas mehr als 10 Prozent.

Wie das dänische Unternehmen am Wochenende mitteilte, bekam es für seinen Milliarden-Deal nun grünes Licht von den Behörden. Die Transaktion war im Februar angekündigt worden: Novo-Nordisk-Hauptanteilseigner Novo Holdings wird das US-Unternehmen Catalent schlucken und anschließend wird Novo Nordisk dann für mehr als 11 Milliarden US-Dollar drei Produktionsstandorte (in Italien, Brüssel und den USA) übernehmen. Damit will Novo Nordisk seine Kapazitäten ausbauen - vor allem für das stark nachgefragte Abnehmmittel Wegovy.

Der Abschluss dieses Deals sei zum Sinnbild für Novos Kapazitäten geworden und dürfte am Markt daher sehr positiv aufgenommen werden, schrieb JPMorgan-Analyst Richard Vosser. Er hat die Aktie nicht nur auf der "Analyst Focus List" für besonders aussichtsreiche Werte stehen, sondern hatte ihr obendrein den Stempel "Positive Catalyst Watch" gegeben. Zwar dürften die Konsensschätzungen seiner Einschätzung nach wegen des Deals im kommenden Jahr sinken, doch werde dies mehr als ausgeglichen durch die Vorteile, die der Kapazitätsausbau dann von 2026 an mit sich bringe./ck/ag/stk