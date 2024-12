EQS-News: Smart Equity AG investiert in den Web3-Spezialfonds „21 Oaks Blockchain Horizon“

EQS-News: Smart Equity AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

16.12.2024 / 17:35 CET/CEST

Die Smart Equity AG investiert in den von der Düsseldorfer Investmentboutique 21 Oaks Capital aufgelegten Spezialfonds „21 Oaks Blockchain Horizon“. Der Fonds ist als Alternative Investment Fund (AIF) nach § 282 KAGB konzipiert und ermöglicht Investitionen von bis zu 100 % direkt in digitale Tokens und Coins.

Eleni Issels, Vorständin der Smart Equity AG, begründet die Entscheidung: „Die außergewöhnliche Expertise des Teams von 21 Oaks Capital und ihre klare Vision haben uns überzeugt. Für ein Unternehmen wie unseres, das sich auf Distributed-Ledger-Technologien spezialisiert, war die Beteiligung an diesem Fonds ein konsequenter Schritt. Gleichzeitig erweitern wir unser Netzwerk durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der 21 Oaks Capital.“ Besonders hervorzuheben sei die Rolle von Michael Geike, einem der führenden Krypto-Pioniere in Deutschland. Geike ist seit 2012 in der Blockchain-Industrie aktiv, war Mitgründer der Advanced Blockchain AG, ehemaliger Vorstand der Smart Equity AG und bringt nun seine tiefgehende Branchenerfahrung in den Fonds ein.

Auch auf Seiten von 21 Oaks Capital wird die Zusammenarbeit als bedeutender Meilenstein gesehen. Edgar Heimbach, Managing Partner, erklärt: „Mit der Smart Equity AG begrüßen wir einen erfahrenen institutionellen Investor in unserem Fonds. Ihr Engagement zeigt das steigende Interesse institutioneller Akteure an digitalen Assets. Wir sind zuversichtlich, dass diese Anlageklasse künftig einen festen Platz in den Portfolios institutioneller Investoren einnehmen wird.“

Mit dieser Partnerschaft unterstreicht die Smart Equity AG ihre schwerpunktmäßige Ausrichtung auf innovative Technologien und zukunftsorientierte Investitionen im Blockchain-Sektor.

Über die Smart Equity AG:

Die Smart Equity AG unterstützt und investiert schwerpunktmäßig in aussichtsreiche Projekte in den Bereichen Blockchain, digitale Geschäftsmodelle und digitale Transformation. Daneben werden an den Finanzmärkten opportunistisch Gelegenheiten wahrgenommen, die aussichtsreich erscheinen.

Seit 2018 begleitet die Smart Equity das IoT-Projekt peaq und ist an der in Berlin ansässigen EoT Labs GmbH beteiligt. peaq ist ein Web3-Pionier und führend bei der Entwicklung von DePINs. DePIN steht für Decentralized Physical Infrastructure Networks, also dezentrale Netzwerke, die physische Infrastruktur mit Blockchain-Technologie verbinden.

Über die 21 Oaks Capital GmbH:

Die 21 Oaks Capital GmbH ist eine spezialisierte Anlageberatungsgesellschaft mit dem Schwerpunkt auf Blockchain-Technologien. Ihr Angebot umfasst traditionelle Investmentfonds sowie umfassende Beratungsdienstleistungen für KMUs im Bereich der Distributed-Ledger-Technologien. Die Gründungspartner verfügen über langjährige Expertise in ihren jeweiligen Fachgebieten. Besonders im Bereich der Blockchain-Technologien zählen Mitglieder des Teams zu den frühesten Experten auf diesem Gebiet. Ziel der Gesellschaft ist es, die traditionelle Finanzwelt mit den innovativen Möglichkeiten der Distributed-Ledger-Technologien zu verbinden.

Köln, 16. Dezember 2024

Der Vorstand

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



