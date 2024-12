Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung zum Euro/Dollar-Wechselkurs vom vergangenen Montag lautete wie folgt:

Im Vier-Stundenchart des Währungspaars ist eine mögliche inverse Schulter-Kopf-Schulter Umkehrformation auszumachen, die sich allerdings mit recht hoher Wahrscheinlichkeit als Bullenfalle entpuppen wird. Ich rechne also nicht mit substanziell steigenden Euro-Notierungen. So lange den Käufern kein Stundenschlusskurs oberhalb von 1,0620 Dollar gelingt, ist im Wochenverlauf mit weiteren Abgaben in den Bereich 1,0350 bis 1,0470 Dollar zu rechnen.

Das Währungspaar gab im Wochenverlauf erwartungsgemäß stetig nach. Das Wochentief vom vergangenen Freitag lag bei 1,0453 Dollar - also innerhalb der genannten Zielzone.

Ausblick:

Die letzte volle Handelswoche des Kalenderjahres hat noch einmal mehrere Höhepunkte zu bieten. Das wichtigste Ereignis ist der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwochabend. Um 20 Uhr wird die US-Notenbank (Fed) aller Voraussicht nach eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte bekanntgeben. Um 20:30 Uhr wird dann Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz Rede und Antwort stehen.

Wichtige Konjunkturdaten stehen auch noch einmal auf dem Kalender - am Dienstagnachmittag werden die US-Einzelhandelsdaten veröffentlicht. Und am Freitagnachmittag stehen mit der PCE-Kernrate noch einmal wichtige Inflationsdaten aus den USA auf dem Kalender. Zwischen Weihnachten und Neujahr dürfte es dann etwas ruhiger werden am Devisenmarkt.

Charttechnischer Ausblick:

Im Bereich um 1,0450 bis 1,0470 Dollar hat sich in den vergangenen Wochen eine solide Horizontalunterstützung ausgebildet. So lange dieses Level nicht per Stundenschluss unterboten wird, ist für die kommenden Handelstage tendenziell mit erneuten Avancen der Käuferseite Richtung 1,0600 Dollar - potenziell sogar deutlich höher - zu rechnen.

Erst unterhalb von 1,0450 Dollar bekommen die Verkäufer neue Impulse.

Montag: 15:45 Uhr US-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

Dienstag: 14:30 US-Einzelhandelsdaten

Mittwoch: 20 Uhr US-Zinsentscheid, 20:30 Fed Pressekonferenz

Donnerstag: 14:30 Uhr finales US-BIP

Freitag: 14:30 Uhr PCE-Preisindex Kernrate