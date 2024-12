IRW-News: HYTN Innovations Inc.: HYTN kündigt den Verkauf und Vertrieb von Cannabisprodukten in GMP-Qualität im Vereinigten Königreich an

IRW-PRESS: HYTN Innovations Inc.: HYTN kündigt den Verkauf und Vertrieb von Cannabisprodukten in GMP-Qualität im Vereinigten Königreich an

Die Produkte sind ab sofort für Patienten im Vereinigten Königreich verfügbar; Zusatzbestellungen im Umfang von mehr als 500 Kilogramm werden bereits bearbeitet

Vancouver, British Columbia - 16. Dezember 2024 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN I FWB: 85W0 | OTC PINK: HYTNF) (HYTN oder das Unternehmen), ein Pharmaunternehmen, das auf die Entwicklung, Formulierung und Herstellung von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabis und Psilocybin, spezialisiert ist, gibt mit Freude den erfolgreichen Export von Cannabis an 4C LABS im Vereinigten Königreich bekannt. Diese Ankündigung folgt auf die Pressemeldung vom 28. November 2024, in der das Unternehmen den Erhalt seiner ersten internationalen Bestellung von Produkten erhalten hat, die nach der vor kurzem erteilten Genehmigung zur Herstellung nach den Anforderungen der Guten Herstellungspraxis (GMP) erzeugt werden.

Die erfolgte Lieferung dieser ersten Bestellung umfasst den erfolgreichen Export und Import, die Endverpackung sowie die Freigabe zur Lieferung von 43,75 Kilogramm Cannabisblüten für medizinische Zwecke. Das Unternehmen bestätigt, dass diese erste Bestellung vollständig bezahlt wurde und die gelieferten Produkte nun über den regulierten Handel mit Medizinprodukten des Landes für Patienten im gesamten Vereinigten Königreich erhältlich sind.

Im Anschluss an diesen ersten Erfolg sind bei HYTN Folgeaufträge für die sofortige Herstellung von zusätzlichen Produkten im Umfang von insgesamt über 500 Kilogramm eingegangen. Daran ist ersichtlich, dass die Nachfrage nach den hochwertigen Cannabis-Arzneimitteln des Unternehmens auf dem internationalen Markt im Steigen begriffen ist.

Die Erfüllung unseres Erstauftrags von 4C LABS und die umfangreichen Folgeaufträge unterstreichen das Vertrauen unserer Partner in unsere Produkte und zeugen von der Stärke und Effizienz unserer GMP-Standards, so Jason Broome, Chief Operations Officer von HYTN. Es ist uns ein Anliegen, die internationalen Lieferketten zu stabilisieren und sicherzustellen, dass unsere Produkte die gesetzlichen Anforderungen der internationalen Märkte erfüllen oder sogar übertreffen.

Die Produkte von HYTN werden nach den Richtlinien der Guten Herstellungspraxis (GMP) erzeugt, wodurch sichergestellt wird, dass sie den strengen Qualitätsanforderungen der internationalen Märkte entsprechen. Dieser Meilenstein steht im Einklang mit den strategischen Zielen von HYTN, seine globale Präsenz auszuweiten und Patienten auf der ganzen Welt mit hochwertigen Cannabisprodukten zu versorgen.

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN Innovations Inc. ist ein Pharmaunternehmen, das auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabinoiden aus Cannabis und Tryptaminen aus Psilocybe, spezialisiert ist. HYTN hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum führenden Anbieter dieser Produkte in allen staatlich regulierten Märkten zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die strategische Sondierung von Marktchancen und die effektive Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine fortschrittliche Entwicklungsplattform.

Über 4C LABS Ltd.

4C LABS ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen für medizinisches Cannabis, das sich dem Aufbau einer vertikal integrierten, qualitätsorientierten Infrastruktur für die Beschaffung und Lieferung hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte in das Vereinigte Königreich, in die EU sowie in andere regulierte Weltmärkte verschrieben hat.

Neben dem Fokus auf der Produkteinführung in regulierten Märkten legt 4C LABS einen weiteren Schwerpunkt auf die Forschung und Entwicklung neuer und innovativer pflanzlicher Fertigprodukte für therapeutische Zwecke, die in den 4C-Produktkatalog aufgenommen werden können.

Über die Gute Herstellungspraxis (GMP)

Die Leitlinien der GMP bieten eine Orientierungshilfe bei der Herstellung, Prüfung und Qualitätskontrolle und stellen sicher, dass ein hergestelltes Produkt bedenkenlos für den menschlichen Verzehr oder Gebrauch geeignet ist. In vielen Ländern ist die Anwendung GMP-konformer Verfahren durch die Hersteller gesetzlich vorgeschrieben. Sie haben eigene GMP-Leitlinien erstellt, die mit ihren Rechtsvorschriften übereinstimmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Elliot McKerr

Chief Executive Officer

1.866.590.9289

HYTN Investor Relations

1.866.590.9289

investments@hytn.life

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Erhalt zusätzlicher Bestellungen, die Fähigkeit des Unternehmens, diese zu erfüllen, und die erweiterten Möglichkeiten des Unternehmens, seine Produkte weltweit zu exportieren, einschließlich nach Großbritannien. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten, gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, Kaufaufträge zu erfüllen; das Versäumnis des Unternehmens, einen ausreichenden Cashflow aus dem operativen Betrieb zu generieren, um seinen gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen nachzukommen; das Versäumnis des Unternehmens, Zugang zu Fremd- und Eigenkapitalquellen zu erhalten; Änderungen des regulatorischen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist; Wettbewerbsfaktoren, Preisdruck sowie Angebot und Nachfrage in der Branche des Unternehmens; und allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Vorsichtshinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

