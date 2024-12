Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Abgaben - Ifo und ZEW im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn dürfte sich am Dienstag noch etwas ausweiten. Erwartet werden moderate Kursverluste. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Minus von 0,2 Prozent auf 20.279 Zähler.

Am Freitag hatte der Dax ein Rekordhoch von 20.522 Zählern erreicht, seitdem verharrt der Index unter dieser Höchstmarke. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, wird am Dienstag 0,3 Prozent schwächer erwartet.

Der Dax rutsche aus seinem kurzfristigen Aufwärtstrend und will bis zur Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch lieber noch die eine oder andere Warteschleife drehen, erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. "Der übergeordnete Trend nach oben aber bleibt intakt."

Am Vormittag stehen mit dem Ifo- und dem ZEW-Index die wohl zwei zentralen Wirtschaftsbarometer für Deutschland auf dem Programm. Am Nachmittag folgen aus den USA mit den Einzelhandelsumsätzen und Daten zur Industrieproduktion nicht minder wichtige Zahlen.

Die Ergebnisse der Ifo- und ZEW-Befragung dürften wohl ein anhaltend düsteres Bild der deutschen Wirtschaft zeichnen, gab Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners zu bedenken. "Angesichts der jüngsten Wirtschaftsentwicklung in Kombination mit der politischen Unsicherheit in Deutschland ist das nicht verwunderlich. Dazu kommt, dass auch in den beiden wichtigsten Exportländern für deutsche Produkte, den USA und Frankreich, die wirtschaftspolitische Unsicherheit aktuell hoch ist."

Die Schweizer Großbank UBS nahm die Bewertung der Aktien von Jenoptik mit "Buy" auf. Die Thüringer seien ein Technologieführer mit unterschätztem Potenzial, schrieb Analyst Olivier Calvet. Vorbörslich auf Tradegate ging es für die Titel um 3,7 Prozent hinauf verglichen mit dem Xetra-Schluss.

Auch Jungheinrich wurden von einer Kaufempfehlung, und zwar von der Citigroup, angetrieben - ebenso wie die Papiere von Airbus , die von der Deutschen Bank auf "Buy" hochgestuft wurden. Die Anteile des Stapler- und Hubwagenherstellers verteuerten sich auf Tradegate um 2,7 Prozent, jene des Flugzeugherstellers gewannen 0,9 Prozent.

Nach Geschäftszahlen zogen Thyssenkrupp Nucera auf Tradegate um 4,7 Prozent zum Xetra-Schluss an./ajx/stk