EQS-PVR: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Montreal, 17.12.2024

1. Emittent: SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft

5. Datum der Schwellenberührung: 13.12.2024

Global Alpha Capital Management Ltd. is a Canadian based discretionary asset manager, and has filed the notification on behalf of a number of pooled funds and client accounts, for which Global Alpha Capital Management Ltd. has discretionary control of voting rights. The pooled fund units are held by various clients. Global Alpha Capital Management Ltd. does not hold any of the shares on its own behalf.