Tiktok zieht vor Oberstes Gericht der USA - Will drohendes Aus verhindern

Washington (Reuters) - Um ein drohendes Aus in den USA in letzter Minute noch zu verhindern, zieht Tiktok vor das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten.

Die Kurzvideo-App und ihr Mutterkonzern ByteDance reichten am Montag einen Eilantrag ein. Einem im April in Kraft getretenen US-Gesetz zufolge muss die Video-App bis zum 19. Januar den Besitzer wechseln. Ansonsten wird TikTok landesweit gesperrt. In den USA hat die Plattform 170 Millionen Nutzer, etwa die Hälfte der Bevölkerung. ByteDance würde Insidern zufolge den US-Dienst lieber dichtmachen als sich von ihm zu trennen.

Wegen ihrer Nähe zur chinesischen Regierung stehen ByteDance und die vor allem bei Jugendlichen beliebte App TikTok in zahlreichen Ländern unter Spionageverdacht. Behörden befürchten, dass die Volksrepublik persönliche Daten der Nutzer unter ihre Kontrolle bringen und die öffentliche Meinung manipulieren kann. Die beiden Unternehmen und die chinesische Regierung haben die Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen.

