Dax schwunglos - Fed-Zinsentscheid und Commerzbank im Blick

Frankfurt (Reuters) - Wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt bedeckt gehalten.

Der Dax trat am Mittwochmorgen mit 20.254 Punkten auf der Stelle. "Die Anleger sind so kurz vor Weihnachten nicht mehr zu großen Experimenten bereit", fasste Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets, die Stimmung zusammen. Eine weitere Zinssenkung der Fed um einen Viertelprozentpunkt gilt als ausgemacht. Daher richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit am Abend auf die begleitenden Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell.

Größter Dax-Gewinner waren mit einem Aufschlag von vier Prozent die Aktien der Commerzbank. Die italienische Großbank Unicredit stockt ihr Aktienpaket an dem Institut weiter auf und kontrolliert eigenen Angaben zufolge nun etwa 28 Prozent der Anteilsscheine. Im Kleinwerteindex SDax legten Ceconomy-Aktien um 8,9 Prozent zu, nachdem das Unternehmen Umsatz und bereinigten Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr gesteigert hat.

Die Tarifverhandlungen bei Europas größtem Autobauer Volkswagen dauern unterdessen noch an. Das Unternehmen und die IG Metall setzten Insidern zufolge ihre Gespräche die ganze Nacht lang fort und rangen am Mittwochmorgen weiter um eine Einigung. VW-Aktien lagen 0,5 Prozent im Plus.

