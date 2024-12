EQS-Adhoc: IVU AG gewinnt Großauftrag des Schweizer Bahnunternehmens BLS AG

EQS-Ad-hoc: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

IVU AG gewinnt Großauftrag des Schweizer Bahnunternehmens BLS AG



18.12.2024 / 14:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Das Schweizer Bahnunternehmen BLS AG stellt mit dem Projekt „RailCore“ die Planung, Optimierung und Disposition der Schlüsselressourcen Fahrzeuge und Personal für den gesamten Personenverkehr auf eine neue Basis. Hierfür wird das Standardprodukt IVU.rail zum Einsatz kommen, das bereits zahlreiche Eisenbahnunternehmen in Europa und weltweit nutzen.

Die IVU Traffic Technologies AG konnte sich in einem internationalen Ausschreibungsverfahren durchsetzen. Die Zusammenarbeit ist langfristig angelegt und umfasst die Implementierung und den Betrieb von IVU.rail als Software as a Service in der IVU.cloud.

Die heutige Medienmitteilung der BLS AG finden Sie hier:

https://www.bls.ch/de/unternehmen/medien/medienmitteilungen/2024/12-18-neues-ressourcenplanungssystem

