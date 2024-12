EQS-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG: The Grounds erwirbt Einfamilienhaus-Portfolio in Potsdam und Umgebung

EQS-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

The Grounds Real Estate Development AG: The Grounds erwirbt Einfamilienhaus-Portfolio in Potsdam und Umgebung



19.12.2024 / 17:35 CET/CEST

The Grounds erwirbt Einfamilienhaus-Portfolio in Potsdam und Umgebung

Berlin, 19. Dezember 2024 – Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat heute einen Vertrag über den Erwerb eines Einfamilienhaus-Portfolios abgeschlossen. Dabei handelt es sich um insgesamt 79 vermietete Reihen- und Doppelhäuser, die sich in Potsdam und Umgebung befinden. Der Kaufpreis beträgt 20 Millionen Euro.

Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Jacopo Mingazzini, Vorstand

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com

