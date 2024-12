IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Tesoro Gold: Großes Potenzial im Norden Chiles

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Tesoro Gold: Großes Potenzial im Norden Chiles

Im Norden Chiles könnte ein großer Gold-Distrikt entstehen. Denn Tesoro Gold entwickelt dort das aussichtsreiche El Zorro-Projekt. Es liegt bereits eine Ressource vor und auch eine Scoping-Studie zeigt das wirtschaftliche Potenzial des Vorkommens. Das hat auch der Bergbauriese Gold Fields erkannt, der massiv in das Unternehmen investiert hat. An der Börse ist Tesoro aber noch weitgehend unbekannt. Das bietet Chancen für Anleger!

Chile ist bekannt für seinen reichhaltigen Kupfervorkommen. Allerdings steigt die Bedeutung von Gold für das Land. Eines der aussichtsreichsten Goldprojekte hat sich Tesoro Gold (0,022AUD; AU0000077208; ASX: TSO) gesichert. Das Unternehmen entwickelt das El Zorro-Projekt im Norden des Landes. Es erstreckt sich über eine Fläche von 570 km2 und könnte sich in der Zukunft als ein ganzer Gold-Distrikt erweisen.

So weit ist Tesoro Gold noch nicht, aber das Unternehmen hat schon eine Menge vorzuweisen. So besitzen die Australier bereits eine Ressource mit 1,3 Mio. Unzen Gold. Dabei beginnt die Mineralisierung direkt an der Oberfläche und ist bislang bis in eine Tiefe von 550 Metern nachgewiesen. El Zorro lieferte bei der Exploration beeindruckende Ergebnisse. So erbohrte man 28 Löcher mit Abschnitten von über 100 Gramm Gold. Erst im Oktober meldete man wieder einen großen Treffer: So kam Bohrloch ZDDH0349 auf 46,15 Meter mit 11,86 g/t Gold. Ein Abschnitt dieser Bohrung lieferte sogar einen halben Meter mit 924 g/t Gold.

Neben der Ressource hat Tesoro Gold auch schon eine Scoping Studie veröffentlicht, um das Potenzial des Projekts zu zeigen. Demnach könnten bereits mit der existierenden Ressource in einer Phase 1 Produktion im Tagebau 651.000 Unzen Gold über 8 Jahre abgebaut werden. Dabei überzeugt das Projekt mit niedrigen Kosten. Die AISC sollen bei lediglich 1.068 US-Dollar je Unze liegen. Dies lässt viel Raum für Gewinne. Zudem wurde bei der Scoping Studie ein Best Case-Szenario mit einem Goldpreis von 1.950 US-Dollar je Unze unterstellt. Auf diesem Preisniveau kommt der Nettoinventarwert des Projekts auf 302 Mio. US-Dollar vor Steuern. Das entspricht etwa dem Siebenfachen des aktuellen Börsenwerts. Noch dazu ist Gold heute rund 750 US-Dollar teurer. Dementsprechend verbessern sich diese Kennzahlen und erhöhen sich die Cashflows.

Allerdings ist das noch Zukunftsmusik. Derzeit will Tesoro Gold die Ressource vor allem vergrößern. Das Ziel sind laut Unternehmenspräsentation 3 Mio. Unzen. Im anstehenden Bohrprogramm geht es vor allem um sogenannte Infill-Bohrungen, die die Ressource auf eine höhere Kategorie heben sollen. Zudem plant das Unternehmen weitere attraktive Gebiete auf dem riesigen Aareal zu erkunden.

Top-Infrastruktur im Norden Chiles

Tesoro Gold und El Zorro profitieren bei der Entwicklung von der Top-Lage. Das Projekt liegt nicht wie bei vielen Kupferminen auf mehrere tausend Meter Höhe, sondern niedrig in der Nähe der Küste. Der Zugang zu Strom und Wasser ist in dieser Gegend gegeben, dazu kommen Häfen, Straßen und Flughäfen in der näheren Umgebung. Die gute Infrastruktur wurde über Jahrzehnte aufgebaut, denn hier sind bereits viele große Bergbaufirmen wie Capstone oder Lundin Mining mit Minen vertreten. Nicht zuletzt ist auch der Mining-Riese Gold Fields vor Ort. Die Südafrikaner betreiben nur 190 Km von El Zorro entfernt eine Goldmine.

Gold Fields hat sich maßgeblich an Tesoro Gold beteiligt und hält rund 17,5 Prozent der Aktien. Der Goldproduzent wird sicherlich von der Aussicht auf einen ganzen Gold-Distrikt El Zorro angelockt. Daneben hält das Management rund 7 Prozent der Anteil. Somit ist das Führungsteam hoch motiviert, das Projekt voranzutreiben und den Aktienkurs zu steigern. Nicht vergessen werden darf, dass Teroso Gold mehr als 6 Mio. Dollar in der Kasse hat, um das Projekt weiter voranzutreiben. Zudem steht mit Gold Fields ein milliardenschwerer Konzern Gewehr bei Fuß. Der Börsenwert ist mit 35 Mio. AUD noch überschaubar. Dies bietet Chancen für langfristig orientierte Anleger, bei der Aktie von Tesoro Gold einzusteigen.

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

