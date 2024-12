SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

SoftwareOne und Crayon: Zusammenschluss zweier führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen



19.12.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung – Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Kauf- und Tauschangebot von SoftwareOne für alle ausstehenden Aktien von Crayon

19 Dezember 2024

SoftwareOne Holding AG und Crayon Group Holding ASA, zwei führende globale Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, haben den Zusammenschluss beider Unternehmen vereinbart. Zu diesem Zweck wird SoftwareOne ein zur Annahme empfohlenes freiwilliges Kauf- und Tauschangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien von Crayon unterbreiten. Mit einem Umsatz von rund CHF 1,6 Milliarden, einer Präsenz in über 70 Ländern und rund 13'000 Mitarbeitenden wird das kombinierte Unternehmen eine starke Position als bevorzugter Partner für Kunden und Lieferanten weltweit haben, was die Voraussetzung für zusätzliches Wachstum und erhebliche Wertschöpfung für die Aktionäre schafft.

Wichtige Eckpunkte der Transaktion

Crayon-Aktionäre erhalten 0,8233 neue Aktien von SoftwareOne und NOK 69 in bar je Crayon-Aktie, was einem Angebotswert von 144 NOK pro Aktie auf der Grundlage des unbeeinflussten Aktienkurses von SoftwareOne entspricht1

Das Angebot basiert auf einer Bewertung von Crayon von NOK 172,50 pro Aktie, entsprechend einer Prämie von 36 %, während SoftwareOne in der Aktientauschkomponente eine Bewertung von CHF 10 pro Aktie zugrunde liegt, was einer Prämie von 38 % entspricht, jeweils verglichen mit den unbeeinflussten Aktienkursen[1]

Beschleunigtes Wachstum und verbesserte Profitabilität, getrieben durch Synergien bei den laufenden Kosten von CHF 80-100 Mio., die innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss der Transaktion erreicht werden sollen, zusätzlich zu den bereits angekündigten Kosteneinsparungen von SoftwareOne in Höhe von über CHF 50 Mio.; dazu kommen signifikante Umsatzsynergien aufgrund der hohen Komplementarität der beiden Unternehmen

Äusserst wertsteigernd für Aktionäre mit erwartetem Zuwachs des Gewinns pro Aktie bis 2026 von ungefähr 25 %[2], und von über 40 % unter Ausschluss der Implementierungskosten

Volle Unterstützung der Transaktion durch die Gründungsaktionäre von SoftwareOne und Crayon, die 29 % beziehungsweise 5 % des jeweiligen Aktienkapitals halten; die Gründungsaktionäre von SoftwareOne haben sich verpflichtet, an einer Softwareone-Generalversammlung für die erforderlichen Beschlüsse zu stimmen; die Gründungsaktionäre von Crayon haben sich verpflichtet, ihre Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen

Der Abschluss der Transaktion wird im 3. Quartal 2025 erwartet, vorbehältlich der üblichen Bedingungen; dazu gehören eine Mindestannahme des Angebots von mindestens 90 % der Crayon-Aktien auf vollständig verwässerter Basis sowie die Zustimmung der SoftwareOne-Aktionäre und die behördlichen Genehmigungen

Crayon wird zwei Kandidaten ernennen, die zur Wahl als zusätzliche Mitglieder des Verwaltungsrats von SoftwareOne vorgeschlagen werden sollen; CEOs Raphael Erb und Melissa Mulholland werden zu Co-CEOs des kombinierten Unternehmens ernannt werden

Überzeugende strategische Logik

Die Transaktion basiert auf der Kombination von zwei führenden globalen Anbietern von Software- und Cloud-Lösungen mit komplementären geografischen Schwerpunkten, Kundenbasis und Angeboten.

Das kombinierte Unternehmen wird einzigartig positioniert sein, um vom adressierbaren Markt von USD 150 Milliarden zu profitieren, der durch Megatrends wie die verstärkte Nutzung von Public Cloud und den zunehmenden Fokus auf das Management von Cloud-Kosten, Daten & KI und Sicherheit im mittleren zweistelligen Bereich wächst. Beide Unternehmen haben ein kundenorientiertes Geschäftsmodell und einen einheitlichen Go-to-Market-Ansatz. Durch den Zusammenschluss werden SoftwareOne und Crayon einen grösseren Marktplatz schaffen und ihr differenziertes Serviceangebot erweitern. Ihre engen Beziehungen zu Hyperscalern werden weiter gestärkt werden, wobei die Bedeutung für die Anbieter zunimmt aufgrund der kombinierten Grösse und der Fähigkeit, globalen Zugang über verschiedene Kundensegmente hinweg zu bieten. Darüber hinaus werden das skalierbare globale und lokale Liefermodell sowie die Transaktionsplattform von SoftwareOne die Verarbeitung von Kunden-Rechnungen im Umfang von insgesamt rund CHF 16 Milliarden erleichtern.

Die Kombination schafft Wert durch erhebliche Umsatz- und Kostensynergien. Es wurden Synergien bei den laufenden Kosten in Höhe von CHF 80-100 Millionen innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss identifiziert, zusätzlich zu den bereits angekündigten Kosteneinsparungen von SoftwareOne in Höhe von über CHF 50 Millionen. Diese werden durch Skalierung und Effizienz erreicht, einschliesslich der derzeit unterdimensionierten Standorte, der Integration von Büros und Funktionen, einer skalierbaren Transaktionsplattform mit Shared Service Centern, erhöhter Effizienz im Vertrieb und verbesserter Nutzung des kombinierten Service-Delivery-Netzwerks. Die Implementierungskosten werden in derselben Grössenordnung wie die Synergien bei den laufenden Kosten erwartet.

Darüber hinaus wurden erhebliche Umsatzsynergien identifiziert, einschliesslich des erweiterten Zugangs namentlich zu grösseren Kunden, basierend auf kombinierten Fähigkeiten, Zertifizierungen und Autorisierungen. Es werden angesichts des erweiterten Serviceangebots auch bedeutende Cross- und Upselling-Möglichkeiten erwartet. Darüber hinaus wird das Unternehmen in der Lage sein, das KMU-Segment durch die Nutzung der digitalen Vertriebspunkte von SoftwareOne und der Channel-Plattform von Crayon breiter abzudecken.

Daniel von Stockar, Gründungsaktionär und Präsident des Verwaltungsrats von SoftwareOne, sagte: «Wir freuen uns sehr, ein neues Kapitel für SoftwareOne und Crayon zu beginnen. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, unsere komplementären Geschäfte und hochqualifizierten Teams zusammenzubringen, basierend auf unseren gemeinsamen Werten und dem Unternehmergeist, der uns verbindet. Der Zusammenschluss schafft gute Voraussetzungen für jedes Eigentümer-Szenario, und wir werden uns nun ganz auf den erfolgreichen Abschluss der Transaktion und die Integration konzentrieren. Die überzeugende strategische Logik und das erhebliche Synergiepotenzial werden für unsere Aktionäre – einschliesslich jener, die von Crayon hinzukommen – bedeutenden Wert schaffen.»

«Wir sehen eine stark wachsende Marktchance in der anhaltenden digitalen Transformation von Organisationen», ergänzte Raphael Erb, CEO von SoftwareOne. «Gemeinsam mit Crayon verfügen wir über eine breite globale Präsenz mit grosser lokaler Reichweite, starke Partnerschaften mit Hyperscalern, einschliesslich Microsoft, und erweiterte Serviceangebote, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Aufbauend auf unseren starken wertebasierten Fundamenten als führende globale Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen werden wir sehr gut aufgestellt sein, um unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Profitabilität zu verbessern.»

Rune Syversen, Gründungsaktionär und Präsident des Verwaltungsrats von Crayon, sagte:«Als wir Crayon im Jahr 2002 gründeten, setzten wir uns vier Ziele: der vertrauenswürdige Berater des Kunden zu sein, Qualität zu liefern, mit Integrität zu führen und die besten Mitarbeiter zu rekrutieren. Die Umsetzung dieser Ziele war in den vergangenen zweiundzwanzig Jahren von entscheidender Bedeutung für unseren Erfolg, ein weltweit führender Anbieter von IT- und Technologiedienstleistungen zu werden. Durch die Kombination von Crayon und SoftwareOne entsteht ein noch stärkerer globaler Akteur, da wir komplementäre Unternehmen mit erheblichen Synergieeffekten und grossem Wachstumspotenzial sind, was unseren Aktionären und Mitarbeitern erheblichen Mehrwert bringen wird.»

«Durch die Bündelung der Stärken von Crayon und SoftwareOne haben wir die einzigartige Möglichkeit, unsere globale Präsenz auszubauen und unseren Partnern und Kunden aussergewöhnlichen Mehrwert zu bieten sowie neue Marktchancen zu nutzen. Dank unseren starken Partnerschaften mit Hyperscalern, darunter auch Microsoft, können wir ein erweitertes Serviceangebot schaffen, das den zukünftigen Kundenbedürfnissen entsprechen wird», sagte Melissa Mulholland, CEO von Crayon. «Ich freue mich darauf, mit dem SoftwareOne-Team zusammenzuarbeiten. Meine oberste Priorität ist es, sicherzustellen, dass unsere starke unternehmerische und auf den Menschen ausgerichtete Kultur die treibende Kraft beim gemeinsamen Aufbau unserer Zukunft bleibt.»

«SoftwareOne und Crayon sind strategische Vertriebspartner von Microsoft, und wir sind dankbar für die Arbeit, die beide Unternehmen im Laufe der Jahre für unsere gemeinsamen Kunden geleistet haben», sagte Judson Althoff, Executive Vice President und Chief Commercial Officer von Microsoft. «Ich freue mich darauf den Mehrwert zu sehen, den der Zusammenschluss dieser Unternehmen für Kunden bringen wird, wie etwa eine breitere geografische Abdeckung und verbesserte Serviceangebote zur Unterstützung der Transformationsbedürfnisse von Unternehmen.»

Empfohlenes freiwilliges Angebot an Crayon-Aktionäre

Mit Blick auf die Transaktion wird SoftwareOne ein freiwilliges Kauf- und Tauschangebot zum Erwerb aller ausstehenden Crayon-Aktien gemäss dem norwegischen Wertpapierhandelsgesetz lancieren. Die Aktionäre von Crayon erhalten 0,8233 neue Aktien von SoftwareOne und NOK 69 in bar je Crayon-Aktie. Der implizite Angebotswert liegt bei NOK 144 pro Crayon-Aktie, basierend auf dem unbeeinflussten Aktienkurs von SoftwareOne. Dies entspricht einer Prämie für die Crayon-Aktionäre von 13 % im Vergleich zum unbeeinflussten Aktienkurs[3].

Das Angebot basiert auf einer vereinbarten Bewertung von Crayon mit NOK 172,50 pro Aktie, was einer Prämie von 36 % gegenüber dem unbeeinflussten Aktienkurs entspricht, und einem Split der Entschädigung von 40 % in bar und 60 % in Aktien. Das Umtauschverhältnis des Aktienanteils basiert auf einer vereinbarten Bewertung von SoftwareOne von CHF 10 pro Aktie, was einer Prämie von 38 % auf den unbeeinflussten Aktienkurs entspricht.

Der Verwaltungsrat von Crayon hat einstimmig beschlossen, den Aktionären von Crayon die Annahme des Angebots zu empfehlen. Ausserdem haben sich die Gründungsaktionäre von Crayon, die 5 % des Aktienkapitals von Crayon halten, verpflichtet, ihre Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen, und sie haben einer Sperrfrist ihrer Aktien von 12 Monaten ab Abschluss der Transaktion zugestimmt. SoftwareOne hält derzeit 1,9 % des Aktienkapitals von Crayon.

Die Lancierung des Angebots unterliegt den folgenden Bedingungen: (a) die Vorabannahmen bleiben gültig und in vollem Umfang in Kraft; (b) keine wesentliche nachteilige Änderung in Bezug auf Crayon; (c) die endgültige Genehmigung eines kombinierten Angebotsdokuments und Prospekts durch die Osloer Börse und die norwegische Finanzaufsichtsbehörde, soweit erforderlich; (d) die Empfehlung des Crayon-Verwaltungsrats für das Angebot wurde nicht zurückgezogen, geändert oder ergänzt; (e) SoftwareOne hat eine Warranty & Indemnity Versicherung abgeschlossen; und (f) Crayon hat in allen wesentlichen Punkten seine Verpflichtungen aus der Transaktionsvereinbarung, die zwischen den Parteien am 19. Dezember 2024 abgeschlossen wurde, erfüllt, und es hat ansonsten keine wesentliche Verletzung der Transaktionsvereinbarung durch Crayon gegeben, die SoftwareOne dazu berechtigt, die Transaktionsvereinbarung gemäss ihren Bedingungen zu kündigen.

Die Ausgabe von bis zu 72 Millionen neuen SoftwareOne-Aktien an die annehmenden Crayon-Aktionäre, die bis zu 32 % des neuen gesamten Aktienkapitals von SoftwareOne ausmachen, bedarf der Zustimmung der SoftwareOne-Aktionäre. Die Gründungsaktionäre von SoftwareOne mit Daniel von Stockar, René Gilli und B. Curti Holding AG bzw. Curti AG, die zusammen 29 % des Aktienkapitals von SoftwareOne halten, haben sich verpflichtet, an einer Generalversammlung von SoftwareOne für einen entsprechenden Antrag zu stimmen.

Die beiden Unternehmen werden die Möglichkeit einer Doppelkotierung der als Teil des Angebots ausgegebenen Aktien an der Börse in Oslo prüfen. Eine solche Doppelkotierung steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, unter anderem durch die FINMA und die Osloer Börse. Daher bleibt ungewiss, ob eine Doppelkotierung möglich sein wird.

Der Abschluss des Angebotswird für das dritte Quartal 2025 erwartet und unterliegt den üblichen Bedingungen, einschliesslich einer Mindestannahme des Angebots von 90 % der Crayon-Aktien auf vollständig verwässerter Basis sowie behördlicher Genehmigungen.

Das Angebot ist an keine Due-Diligence- oder Finanzierungsbedingung geknüpft. Die vollständigen Einzelheiten des Angebots, einschliesslich aller Bedingungen, werden im kombinierten Angebotsdokument und dem Prospekt enthalten sein, die nach Genehmigung durch die Osloer Börse und die norwegische Finanzaufsichtsbehörde an die Crayon-Aktionäre zugestellt werden.

Finanzielle Auswirkungen und Finanzierung

Auf einer indikativen Basis hat das kombinierte Unternehmen in den letzten zwölf Monaten bis zum 30. September 2024 einen Umsatz von rund CHF 1'595 Millionen und ein bereinigtes EBITDA von rund CHF 334 Millionen erzielt (ohne Synergien).

Der Zuwachs des Gewinns pro Aktie wird bis zum Jahr 2026 bei ungefähr 25 % erwartet, einschliesslich Implementierungskosten und gestaffelter Synergien. Unter Ausschluss der Implementierungskosten wird ein Zuwachs von über 40 % erwartet.

Die Transaktion wird durch Investment-Grade-Überbrückungskredite in Höhe von rund CHF 700 Millionen finanziert werden, um die Barkomponente des Angebots abzudecken und die bestehenden Schulden von Crayon zu refinanzieren. Nach der Transaktion erwartet SoftwareOne proforma ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA (einschliesslich Synergien und Implementierungskosten) von unter 2,0x per 31. Dezember 2025.

Aufgrund der gesunden Cash-Generierung des kombinierten Unternehmens erwartet SoftwareOne, die derzeitige Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 30-50 % des bereinigten Nettogewinns nach Abschluss der Transaktion beizubehalten.

Corporate Governance

Die Transaktion wird von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig unterstützt.

Die Parteien haben vereinbart, dass Crayon im Zuge der Transaktion zwei Kandidaten ernennt, die zur Wahl als zusätzliche Mitglieder des Verwaltungsrats von SoftwareOne vorgeschlagen werden sollen. Die derzeitigen CEOs Raphael Erb und Melissa Mulholland werden Co-CEOs des kombinierten Unternehmens sein.

Das kombinierte Unternehmen wird seinen Hauptsitz in Stans, Schweiz haben.

Update des Verwaltungsrats von SoftwareOne

Der Verwaltungsrat von SoftwareOne ist überzeugt, dass der Zusammenschluss mit Crayon eine bedeutende Chance zur Wertschöpfung für die Aktionäre darstellt. Das Unternehmen wird sich daher nun ganz auf den erfolgreichen Abschluss der Transaktion und die Integration konzentrieren. Der Verwaltungsrat schliesst nicht aus, zu einem späteren Zeitpunkt eine private Eigentümerschaft in Betracht zu ziehen, wenn dies im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre ist. SoftwareOne wird den Markt informieren, wenn und falls dies erforderlich ist.

Indikativer Zeitplan

März 2025 Veröffentlichung des norwegischen Übernahmeangebotsprospekts März 2025 / Q2 2025 Angebotsfrist Frühjahr 2025 SoftwareOne-Generalversammlung zur Genehmigung der Ausgabe neuer Aktien an Crayon-Aktionäre Q3 2025 Abschluss der Transaktion, vorbehältlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen

Berater

Jefferies fungiert als alleiniger Finanzberater von SoftwareOne. Walder Wyss fungiert als Rechtsberater von SoftwareOne, wobei Wikborg Rein in Bezug auf norwegisches Recht und Freshfields in Bezug auf regulatorische Fragen berät. ABG Sundal Collier und Houlihan Lokey sind als Finanzberater und AGP Advokater als Rechtsberater für Crayon tätig.

PRÄSENTATION FÜR INVESTOREN, ANALYSTEN UND DIE MEDIEN

Für Investoren, Analysten und die Medien findet heute um 9.00 Uhr MEZ ein Audiocast mit Raphael Erb, CEO von SoftwareOne, Melissa Mulholland, CEO von Crayon, und Rodolfo Savitzky, CFO von SoftwareOne, statt, der über den Link Webcast aufgerufen werden kann. Die Präsentationsunterlagen finden Sie hier.

Wenn Sie aktiv an der Fragerunde teilnehmen möchten oder sich nicht über den Audiocast zuschalten können, haben Sie die Möglichkeit, uns 10–15 Minuten vor Beginn der Konferenz unter den folgenden Nummern zu kontaktieren:

Schweiz/Europa: +41 22 595 47 28

Vereinigtes Königreich: +44 1 212 81 80 04

USA: +1 718 705 87 96

Der Audiocast wird archiviert, und nach der Veranstaltung steht hier ein digitales Playback zur Verfügung.

KONTAKT

SoftwareOne

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

FGS Global, Media Relations

Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com

Crayon

Kjell Arne Hansen, Investor Relations

Tel. +47 950 40 372, kjellarne.hansen@crayon.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9'300 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500 Softwaremarken in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

ÜBER CRAYON

Mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist Crayon in 45 Ländern tätig und verfügt über ein engagiertes Team von mehr als 4’000 Fachleuten. Als vertrauenswürdiger Berater für strategische Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI ist Crayon ein führender Anbieter von IT-Optimierung und Innovationen. Crayon ist ein kundenorientiertes Innovations- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das Mehrwert für Unternehmen schafft, damit sie heute erfolgreich sind und für morgen skalieren können.

Ursprünglich auf Softwarebeschaffung und Software-Asset Management fokussiert, hat sich Crayon zu einem vertrauenswürdigen Berater für strategische Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI entwickelt.

[1] Definiert als der Schlusskurs von NOK 127 für Crayon und CHF 7.25 für SoftwareOne am 11. Dezember 2024, vor den Medienberichten am darauffolgenden Tag; Umrechnung von NOK in CHF basiert auf dem Wechselkurs 0,079541

[2] Einschliesslich Implementierungskosten und gestaffelter Synergien

[3] Definiert als der Schlusskurs von NOK 127 für Crayon und CHF 7.25 für SoftwareOne am 11. Dezember 2024, vor den Medienberichten am darauffolgenden Tag; Umrechnung von NOK in CHF basiert auf dem Wechselkurs 0,079541

