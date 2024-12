Aktien Europa Schluss: EuroStoxx reduziert Verluste - positive US-Börsen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Abwärtssog an den europäischen Aktienmärkten hat am Freitag im Verlauf deutlich nachgelassen. Nach dem mittäglichen Verfall an den Terminbörsen nahmen klar ins Plus gedrehte US-Börsen auch hierzulande etwas den Druck von den Märkten.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 war um bis zu 1,6 Prozent abgerutscht auf ein Tief seit Anfang Dezember. Die zwischenzeitliche "Jahresendrally" war mit der Annäherung an die Marke von 4800 Punkten fast egalisiert worden.

Mit seinem Schlussstand von 4862,28 Punkten reduzierte der EuroStoxx seinen Tagesverlust aber noch deutlich auf 0,3 Prozent. Damit hat er im Wochenverlauf ein Minus eingefahren, das knapp über zwei Prozent beträgt. Deutlich stärker um 1,6 Prozent nach unten ging es am Freitag beim zweiten europäischen Kursbarometer, dem Stoxx 50 . Weil dieser auch Werte außerhalb der Eurozone berücksichtigt, litt er unter einem Kurseinbruch bei Europas wertvollstem Unternehmen Novo Nordisk .

Auch in der Schweiz und Großbritannien ließ der Abgabedruck deutlich nach: Der Schweizer SMI gab letztlich noch um 0,26 Prozent auf 11.384,92 Zähler nach. Der britische FTSE 100 schloss außerdem 0,26 Prozent tiefer bei 8.084,61 Punkten./tih