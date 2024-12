Sicher und stabil: 2 dividendenstarke Aktien als Fundament für deine Langzeitstrategie!

Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe du dich zählst? Aber ich gehöre zu den Anlegern, die bei Aktien eher langfristig denken. Denn ich bin der Meinung, dass man hier unter anderem mithilfe von Dividenden sehr gute Ergebnisse erzielen kann.

Und es ist sicher kein Geheimnis, dass sich demzufolge solide Dividendenaktien sozusagen sehr gut als Fundament für ein langfristig ausgerichtetes Portfolio eignen können. Vor allem auch, da sie durch die regelmäßigen Ausschüttungen gleich von Beginn an für einen positiven Cashflow sorgen.

So kann es bestimmt eine gute Idee darstellen, uns mit den beiden amerikanischen Unternehmen PepsiCo (WKN: 851995) und Johnson & Johnson (WKN: 853260) heute genau zwei solcher Werte einmal kurz anzuschauen.

Dividendenkönig mit langer Tradition

Auf den ersten Blick mag die Aktie von Johnson & Johnson etwas langweilig daherkommen. Andererseits kann ein relativ gemäßigter Kursverlauf dem Depot aber eine gewisse Stabilität verleihen. Und außerdem soll es ja heute auch hauptsächlich um die Dividende gehen.

In dieser Disziplin kann der Pharma- und Medizintechnikkonzern schon sehr lange seine Stärke ausspielen. Seit nunmehr 62 Jahren (!) in Folge geht es nun schon mit der Ausschüttung nach oben. Wobei die letzte Anhebung im Juni dieses Jahres erfolgte.

Seitdem erhalten die Aktionäre mit 1,24 US-Dollar eine um 4 % höhere Quartalsdividende je Aktie als noch drei Monate zuvor. Was übrigens aus Sicht von 20 Jahren einem Dividendenwachstum von insgesamt 335 % entspricht.

Was die geschäftliche Situation angeht, scheint Johnson & Johnson derzeit gut aufgestellt. Im letzten Quartal konnte man 400 Mio. US-Dollar mehr Umsatz generieren, als die Experten erwartet hatten. Mit dazu beigetragen hat hauptsächlich das Krebsmittel Darzalex, dessen Verkäufe um gut 20 % auf mehr als 3 Mrd. US-Dollar in die Höhe sprangen.

Schauen wir auf die beiden Kernsegmente, dann konnte der Absatz im Pharmageschäft um 5 % gesteigert werden. Und im Medizintechnikbereich schlägt hier ein Plus von 6 % zu Buche. Einzig beim Gewinn musste der Konzern aufgrund von Einmalaufwendungen einen Rückgang ausweisen.

Die Aktie von Johnson & Johnson wird in New York aktuell auf einem Niveau von 146,39 US-Dollar (18.12.2024) gehandelt. Damit weist sie ein KGV von 21 auf und kann den Investoren derzeit eine Dividendenrendite von 3,39 % bieten.

Mit ihrer defensiven Ausrichtung und der soliden Dividende halte ich die Aktie von Johnson & Johnson absolut dafür geeignet, den Grundstein in einem international ausgerichteten Portfolio bilden zu können.

Verdient nicht nur mit Getränken

Beim Namen PepsiCo werden die meisten womöglich sofort an alkoholfreie Erfrischungsgetränke denken. Und es stimmt natürlich, dass der Konzern in dieser Hinsicht über ein schier unüberschaubares Angebot verfügt. Doch mit seiner Snack-Sparte besitzt PepsiCo durchaus noch ein weiteres lukratives Standbein.

Beide Segmente ergänzen sich offenbar hervorragend. Und auch wenn sich die PepsiCo-Aktie derzeit eine kleine Auszeit gönnt, läuft es eigentlich rund im Unternehmen. Nach 9 Mrd. US-Dollar im letzten Jahr könnte für 2024 bereits ein Gewinn von 11 Mrd. US-Dollar in den Büchern stehen. Und laut den Experten von MarketScreener soll es hier auch die nächsten beiden Jahre weiter nach oben gehen.

Dies sollte PepsiCo in die Lage versetzen, auch weiterhin an seiner aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik festzuhalten. Bereits 1965 hat man damit begonnen, eine Gewinnbeteiligung zu zahlen. Und seit 1973 wird diese nun auch schon regelmäßig jedes Jahr ein wenig angehoben.

Aktuell erhalten die Investoren alle drei Monate eine Quartalsausschüttung von 1,355 US-Dollar je Aktie, welche erst im Juni um 7 % auf diesen Betrag erhöht wurde. Schauen wir aber auch hier, wie sich das Dividendenaufkommen in den letzten 20 Jahren verändert hat. Damals waren es gerade einmal 23 US-Cent, die man pro Quartal für sich verbuchen konnte. Was uns für diesen Zeitraum also einen Anstieg der Dividende von 489 % signalisiert.

Wie schon angesprochen schwächelt die PepsiCo-Aktie in diesem Jahr ein wenig. Mit 154,96 US-Dollar (18.12.2024) notiert sie aktuell rund 10 % tiefer als noch Anfang Januar. Und dies trotz der doch recht guten mittelfristigen Aussichten. Vielleicht also gerade ein günstiger Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, sich die Papiere als Basis- bzw. Dividendeninvestment in sein Depot zu holen.

Wer sich dazu entschließt, erhält mit PepsiCo eine Aktie, die im Moment mit dem 20-fachen des für 2024 erwarteten Gewinns bewertet wird und interessierten Investoren aktuell eine anfängliche Dividendenrendite von 3,5 % liefert.

Der Artikel Sicher und stabil: 2 dividendenstarke Aktien als Fundament für deine Langzeitstrategie! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt Aktien von Johnson & Johnson. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Johnson & Johnson und PepsiCo.

Aktienwelt360 2024