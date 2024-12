dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter stabilisiert

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG GEHT WEITER - Nach den Gewinnmitnahmen in der vergangenen Woche dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Montag erst einmal sammeln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels mit 19.916 Punkten moderat im Plus. Kurz vor dem Jahresende dürften geringe Handelsumsätze und damit verbunden womöglich erratische Bewegungen das Geschehen prägen. Der Dax hatte zuletzt die Marke von 20.000 Punkten aus den Augen verloren. In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank Fed mit ihrer Zinsprognose die Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst. Der Dax war am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Monatsbeginn gefallen und die vorangegangene Jahresend-Rally großteils wieder eingebüßt. Für 2024 steht noch ein Gewinn von knapp 19 Prozent zu Buche. Im Handelsverlauf am Freitag hatten bereits positiv aufgenommene Inflationssignale aus den USA für eine Stabilisierung gesorgt.

USA: - ERHOLUNGSVERSUCH - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag einen Erholungsversuch unternommen. Anleger verdrängten die anfängliche Nervosität, in der die Zinssignale der Notenbank Fed von Mittwoch noch nachwirkten. Nach dem davon ausgelösten Kursrutsch witterten einige nun wieder Einstiegschancen. Ein Thema war auch der Verfall von Optionen an den Terminbörsen, der Aktienkurse spürbar schwanken lassen kann. Im Späthandel ließ der Schwung allerdings wieder etwas nach. Der Dow Jones Industrial brachte ein Plus von 1,18 Prozent auf 42.840,26 Punkte über die Ziellinie. Er erholte sich damit von seinem Rücksetzer bis hinunter auf das Niveau vor dem Wahlsieg von Donald Trump. Die Wochenbilanz bleibt aber mit 2,3 Prozent Minus klar negativ. Am Vortag erst hatte der Dow eine historisch lange Verlustserie mit einem knappen Plus beendet.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind erholt in die neue Woche gestartet. Positiv kamen Inflationssignale aus den USA an, die Sorgen um einen tendenziell weniger ausgeprägten geldpolitischen Lockerungskurs der US-Notenbank Fed milderten. So war der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, im November weniger stark gestiegen als erwartet. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten stieg im späten Handel um rund 0,4 Prozent. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um 0,6 Prozent zu. In Japan zog der Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 1,2 Prozent an.

DAX 19.884,75 -0,43% XDAX 19.922,08 -0,11% EuroSTOXX 50 4.862,28 -0,34% Stoxx50 4.250,95 -1,62% DJIA 42.840,26 1,18% S&P 500 5.930,85 1,09% NASDAQ 100 21.289,15 0,85%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,95 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,04 0,12% USD/Yen 156,63 0,17% Euro/Yen 163,53 0,29%

BITCOIN:

Bitcoin 95.481 0,40% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 73,18 +0,24 USD WTI 69,73 +0,27 USD

/mis