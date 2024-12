EQS-News: PANDION AG veröffentlicht Hochrechnung für 2024

EQS-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Prognose

PANDION AG veröffentlicht Hochrechnung für 2024



Prognostiziertes Konzernergebnis vor Steuern für 2024 liegt bei ca. 8 Mio. Euro

Erwartete Gesamtleistung für 2024 beläuft sich auf rund 525 Mio. Euro, der Jahresüberschuss auf ca. 5 Mio. Euro

Köln, 23. Dezember 2024 – Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, veröffentlicht eine ungeprüfte Hochrechnung seiner Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2024. Demnach liegt das prognostizierte Ergebnis vor Steuern bei ca. 8 Mio. Euro, die prognostizierten Umsatzerlöse bei rund 109 Mio. Euro. Die erwartete Gesamtleistung im Geschäftsjahr beläuft sich auf ca. 525 Mio. Euro und der erwartete Jahresüberschuss auf rund 5 Mio. Euro. Das Unternehmen erwartet zum 31. Dezember 2024 eine Eigenkapitalquote von ca. 19 Prozent.

Die Abweichung zu den höher prognostizierten Planzahlen liegt an dem weiterhin herausfordernden Marktumfeld. So wird das vollvermietete Berliner Projekt OFFICEHOME Zinc, welches im Oktober 2024 fertiggestellt und an die Mieter übergeben wurde, abweichend von der bisherigen Planung erst im Jahr 2025 zum Verkauf an den Markt gebracht. Darüber hinaus hat sich die Übergabe des Büroprojekts OFFICEHOME Soul im Münchner Werksviertel von Ende 2024 auf Anfang 2025 verschoben.

Umsatzerlöse aus der Assetklasse Wohnen

Die Treiber im Geschäftsjahr 2024 sind vor allem die Umsatzerlöse aus den Wohnungsübergaben von zwei Projekten in Berlin und Bonn. Eine erhöhte Nachfrage in der Assetklasse Wohnen konnte PANDION auch durch verschiedene Family Offices erfahren. So wurden im August dieses Jahres 97 mietpreisgedämpfte Eigentumswohnungen sowie eine Kindertagesstätte der Düsseldorfer Quartiersentwicklung am Albertussee im Rahmen eines Forward Deals an ein deutsches Family Office verkauft. Weitere Gespräche mit renommierten Family Offices finden derzeit statt.

Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohn- und Gewerbeprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, Mainz, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit rund 4.100 hochwertige Wohnungen sowie unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME die Entwicklung von rund 258.000 m² Gewerbefläche. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt knapp 6 Milliarden Euro, davon 3,4 Milliarden Euro im Bereich Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 200 Mitarbeiter*innen an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

Kontakt:

PANDION AG

Janina Wickel, Unternehmenskommunikation

Im Mediapark 8, 50670 Köln

+49 (0) 221 71600-174

E-Mail: wickel@pandion.de

Homepage: www.pandion.de, www.officehome.de

Investor Relations

IR.on AG

Tel. +49 (0) 221-9140-970

E-Mail: ir@pandion.de

Homepage: www.ir-on.com

