Aktien Asien/Pazifik Schluss: Überwiegend Gewinne - Dünner Handel

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienbörsen Asiens sind am Dienstag überwiegend mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Besonders deutlich fielen diese in Großchina aus. Das Handelsvolumen war allerdings dünn. Viele europäische Börsen bleiben bis Donnerstag geschlossen. In New York findet am Dienstag nur ein verkürzter Handel statt, am Mittwoch bleiben die Börsentüren ganz verschlossen.

In Japan verlor der Nikkei 225 am Dienstag 0,32 Prozent auf 39.036,85 Punkte. Nach der angekündigten Übernahme des heimischen Autoherstellers Nissan durch den Konkurrenten Honda legten die Titel um sechs Prozent zu. Honda sprangen sogar um mehr als das Doppelte nach oben. Der Konzern hatte einen Rückkauf von gut einer Milliarde japanische Yen angekündigt und damit Sorgen um die Folgen der Transaktion zerstreut.

In China stieg der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten um 1,27 Prozent auf 3.983,69 Zähler. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um 1,08 Prozent auf 20.098,29 Einheiten zu. In Australien gewann der S&P/ASX 200 0,24 Prozent auf 8.220,862 Punkte./he