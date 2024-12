Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: HelloFresh, Gerresheimer, Novo Nordisk, Freyr Battery, Rumble, Pony AI, Qualcomm und MicroStrategy.

Direkt zum Video auf YouTube

Heute steht der Handel in Deutschland still. In den USA ist aber durchaus ein - wenn auch verkürzter - Handelstag. Daher schaut Martin auch heute für euch auf das Marktgeschehen, die interessanten News des Tages und zeigt auch eine Liste starker Aktien, die mit guten Vorgaben in die Santa-Claus-Rally starten.

Im Fokus stehen unter anderem die Aktien von Novo Nordisk, bei denen Anleger sich fragen, ob jetzt nach den kräftigen Rutsch eine gute Gelegenheit zum Zugreifen besteht. Martin analysiert den Chart.

Bei MicroStrategy steht möglicherweise die stärkste Verwässerung der Aktionäre bevor, die man je gesehen hat. Ist Michael Saylor eigentlich noch ein Visionär oder schon verrückt? Hier scheiden sich die Geister...