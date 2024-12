AKTIEN NEW YORK AUSBLICK: Leichte Verluste - erneut dünner Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Donnerstag dürften die US-Börsen nach der feiertagsbedingten Pause etwas tiefer in den Handel starten. Am Heiligabend war das Geschäft bereits um 19.00 Uhr MEZ beendet worden. Am Mittwoch war die Wall Street erst gar nicht geöffnet worden. Das Geschäftsvolumen dürfte erneut erneut unterdurchschnittlich ausfallen, in Europa öffnen die Börsen erst wieder am Freitag.

Rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte Societe Generale den Dow Jones 0,5 Prozent tiefer. Den Nasdaq 100 sieht das Institut ebenfalls 0,5 Prozent niedriger.

Marktbewegende Nachrichten aus der Unternehmenswelt gab es erneut kaum. Mastercard gaben im vorbörslichen Handel leicht nach. Dem Kreditkartenkonzern zufolge sind die US-Einzelhandelsumsätze vom 1. November bis zum 24. Dezember im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um knapp vier Prozent gestiegen. Die Titel der Konkurrenten Visa und American Express verloren ebenfalls etwas.

Aus der Konjunkturwelt wurde lediglich der Veränderung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bekannt. Diese waren in der vergangenen Woche überraschend gesunken./he