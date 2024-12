Mit nur 100 € im Monat zur ersten Million: So klappt’s!

Eine Million Euro – klingt nach einem Traum, oder? Doch dieser Traum muss kein Wunschdenken bleiben. Mit der richtigen Strategie, ein wenig Geduld, ausreichend Disziplin und 100 Euro im Monat kannst du deine erste Million erreichen.

Wie das geht? Hier kommt eine einfache Anleitung, die dir den Weg zu deiner finanziellen Freiheit ebnen kann.

Der Schlüssel: Der Zinseszins

Albert Einstein nannte den Zinseszins einst die „stärkste Kraft im Universum“. Warum? Weil er selbst kleine Beträge über Jahre hinweg in beeindruckende Summen verwandelt. Stell dir vor, du investierst jeden Monat 100 € in einen ETF, der durchschnittlich 7 % Rendite pro Jahr bringt. In 40 Jahren hast du fast 240.000 Euro eingezahlt, aber durch den Zinseszins wächst dein Kapital auf über eine Million Euro!

Geduld zahlt sich aus

Der wichtigste Faktor ist Zeit. Je früher du anfängst, desto weniger musst du später einzahlen. Wenn du etwa mit 25 Jahren startest, hast du bis zu deinem Ruhestand ausreichend Zeit, um von der Kraft des Zinseszinses zu profitieren. Und selbst mit 35 oder 40 Jahren kannst du noch viel erreichen – es dauert nur ein wenig länger oder erfordert mehr Kapitaleinsatz.

Warum 100 Euro ausreichen können

100 Euro im Monat sind für viele Menschen machbar. Es kann bedeuten, auf ein paar Restaurantbesuche zu verzichten oder weniger für unnötige Abos auszugeben. Doch dieser kleine Betrag hat großes Potenzial. Überleg mal: Statt das Geld auf dem Sparkonto zu lassen, wo es kaum Zinsen gibt, könntest du es in breit gestreute ETFs investieren. Diese bilden beispielsweise den globalen Aktienmarkt ab und bieten langfristig solide Renditen.

Zusätzlich zu den Investitionen in den breiten Markt empfiehlt es sich, in ausgewählte Einzelaktien zu investieren. Mit dem richtigen Händchen kann man seine Renditemöglichkeiten um ein Vielfaches erhöhen. Insbesondere dann, wenn man nicht „nur“ 100 Euro im Monat anlegt, sondern mit der Zeit auch die Einzahlungen erhöht. Je mehr man investiert, desto schneller kann man die Million Euro erreichen.

So startest du: Einfache Schritte

Depot eröffnen: Suche dir eine kostengünstige Plattform, auf der du ETFs und Aktien günstig handeln kann.

ETF und Aktien auswählen: Achte auf niedrige Gebühren und eine breite Diversifikation, z. B. den MSCI World.

Sparplan einrichten: Automatische Sparpläne sind ideal – du investierst regelmäßig, ohne darüber nachzudenken.

Ein Rechenbeispiel

Nehmen wir an, du startest mit einem ETF-Sparplan und erzielst 8 % Rendite pro Jahr. Nach 10 Jahren hast du bereits über 18.000 Euro, nach 20 Jahren über 59.000 Euro. Es wird immer spannender, je länger du investierst – das ist die Magie des Zinseszinses. Und dann ist ein Vermögen von einer Million (oder mehr) gar nicht so unrealistisch.

Zur ersten Million: Kleine Beträge, große Wirkung

Mit 100 Euro im Monat kannst du mehr erreichen, als du denkst. Der Weg zur ersten Million ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Doch mit Geduld, Disziplin und der richtigen Strategie kannst auch du diesen Meilenstein erreichen. Fang heute an – dein zukünftiges Ich wird es dir danken.

Der Artikel Mit nur 100 € im Monat zur ersten Million: So klappt’s! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

