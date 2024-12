Aktien Frankfurt Ausblick: Ruhiger Ausklang der Weihnachtswoche erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Weihnachtspause dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Freitag eher ruhig zugehen. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf 19.871 Punkte. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, wird 0,2 Prozent höher erwartet.

Nach einem Rekord über 20.500 Punkten Mitte Dezember war der Dax zuletzt in eine Korrektur übergegangen; Gewinnmitnahmen prägten das Bild zum Ende eines starken Jahres. Unsicherheit herrscht aktuell vor allem mit Blick auf den Zinskurs der US-Notenbank Fed, die Wirtschaftspolitik unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump sowie die erhoffte Wirtschaftserholung Chinas.

Aus Unternehmenssicht könnten die Aktien von Delivery Hero für Aufsehen sorgen, nachdem die taiwanesische Wettbewerbsbehörde den Verkauf des Food-Panda-Geschäfts in Taiwan untersagt hatte. Der US-Fahr- und Lieferdienst Uber hatte die Sparte für knapp eine Milliarde US-Dollar erwerben wollen. Die Ankündigung sei ein klarer Negativpunkt für den Essenslieferanten, urteilte JPMorgan -Analyst Marcus Diebel. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten die Papiere von Delivery Hero am Freitagmorgen um mehr als 10 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Montag ab.

Die Titel von Hellofresh stiegen auf Tradegate minimal. Der Kochboxenversender will für weitere 75 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. Damit solle vor allem die Verwässerung ausgeglichen werden, die aus den im Jahr 2025 anstehenden regulären Zuteilungen unter den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen der Gesellschaft resultiere, hieß es.

Die Hornbach Holding muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Karin Dohm werde spätestens zum 31. März auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheiden, teilte Hornbach mit. Vorstandschef Albrecht Hornbach werde interimistisch das Amt zusätzlich übernehmen, sollte es nicht zu einem nahtlosen Übergang kommen, hieß es. Die Hornbach-Anteilsscheine büßten auf Tradegate 0,3 Prozent ein.

Zudem muss der vor der Übernahme stehende Kunststoffkonzern Covestro am heutigen Freitag den Dax verlassen, da der Streubesitz unter 10 Prozent gefallen ist. Im MDax , aus dem der Dialysespezialist FMC in den Dax aufsteigt, wird der zu Vonovia gehörende Wohnungskonzern Deutsche Wohnen aus dem SDax nachrücken. Und im SDax wird in der Folge der Laserspezialist LPKF aufgenommen./edh/mis