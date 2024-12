Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Förderung von Spitzensportlern

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Förderung von Spitzensportlern:

"Kritiker sind sich einig, dass die Sportförderung hierzulande ineffektiv, starr und viel zu bürokratisch ist. Bei Sportlern und Trainern kommt zu wenig an. Das sollte ein Sportfördergesetz ändern, dessen zentraler Inhalt die Schaffung einer unabhängigen Spitzensport-Agentur ist, die künftig über die Verteilung der Fördermittel entschieden hätte. Hätte. Denn dann platzte die Ampelkoalition in Berlin. Zwei Jahre hatten DOSB und Bundesregierung um das Gesetz gerungen, das nun erst einmal in der Schublade verschwindet. Alles umsonst also? Allzu unwahrscheinlich ist das nicht."/yyzz/DP/he