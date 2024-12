TOP-Aktie Münchener Rück erwartet 20% mehr Gewinn in 2025!

Ja, die Münchener Rück (WKN: 843002) hat es erneut getan: Positiv überrascht. Das Management des deutschen Rückversicherungskonzerns aus dem DAX gab am 13. Dezember dieses Jahres bekannt, dass man für das kommende Jahr mit einem Gewinn von 6,0 Mrd. Euro rechne. Ein Wert, der den 2024er Wert von 5,0 Mrd. Euro um voraussichtlich erneut 20 % übertreffen sollte.

Alleine im Rückversicherungssegment soll der Gewinn auf 5,1 Mrd. Euro anwachsen. ERGO wird voraussichtlich einen Beitrag von 900 Mio. Euro leisten. Insgesamt: Eine hervorragende Perspektive, die die Aktie der Münchener Rück erneut mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 12 bewerten würde. Damit bliebe der DAX-Rückversicherer eine Value-Chance.

Die Münchener Rück ist bekannt für ihre konservativen Prognosen.

Möglicherweise bleiben die Prognosen sogar noch konservativ. Die durchschnittliche Rendite auf Kapitalanlagen soll im kommenden Jahr bei 3,0 % liegen. Wir glauben, dass das Management damit wieder pessimistischer die sinkenden Zinsen einpreist. Aber wir denken, dass sich der DAX-Konzern die höheren Renditen auf längere Zeit gesichert haben dürfte. Es bestünde daher die Möglichkeit, diesen Wert zu übertreffen.

Aber selbst wenn nicht: Die Münchener Rück bleibt profitabel und derzeit im Wachstumsmodus. Das wiederum dürfte auch die Dividende je Aktie in den kommenden Jahren weiter wachsen lassen und die Aussicht auf Aktienrückkäufe bedeuten. Wir haben wenig zu beklagen. Vor allem, da die Aktie auch ein Kursniveau von über 500 Euro nachhaltig überwunden zu haben scheint.

Was das Unternehmen tut

Das klassische Geschäft der Rückversicherung, auch Spezialversicherung. Hinter der Münchener Rück steckt der weltweit größte Rückversicherungskonzern. Zudem investiert das Management hier stets einen Teil der Prämien im Asset-Management für Rendite.

Über die Konzerntochter ERGO ist die Münchener Rück auch im Direktversicherungsgeschäft vertreten.

Wo liegen die größten Chancen?

Die Münchener Rück ist bereits der größte Rückversicherungskonzern. Das ist insbesondere derzeit von Vorteil: Viele kleine Versicherer können Risiken nicht mehr adäquat versichern, insbesondere im Bereich Umwelt nicht. Zuletzt führte das zu einem sich zunehmend verhärtenden Markt, den die Münchener Rück für sich mit Prämienwachstum nutzen konnte. Zudem stiegen zuletzt die Zinsen, was die Renditen im Bereich Asset-Management mittelfristig (durch ein rollierendes Neugeschäft) erhöhen sollte. Ein beständiges und moderates Gewinnwachstum erscheint daher möglich, was zu soliden Renditen (bei einer moderaten Bewertung) führen sollte. Zudem haben sich Ergo und das Segment der Spezialversicherungen als durchaus lukrativ erwiesen. Beide eher jüngeren Geschäftsbereiche sollen bereits ab 2024 mit jeweils 750 Mio. Euro zum Gewinn in Höhe von insgesamt 5 Mrd. Euro beitragen. Mit einer seit dem Jahre 1969 stets stabilen Dividende liefert die Münchener Rück außerdem eine äußerst stabile und sichere Dividendenrendite von derzeit ca. 3 % und damit ein weiteres Qualitätsversprechen.

Wo liegen die größten Risiken?

Der Markt selbst: Die Rückversicherungsbranche kann unerwartet zyklisch sein. Insbesondere, wenn Großschadensereignisse auftreten, die das Management so nicht kommen und entsprechend adäquat für ein Jahr versichert hat. Zwar führt das mittelfristig zum Prämienwachstum (in Zeiten der Schäden steigen die Preise für die Sachversicherunge), aber es kann einzelne Geschäftsjahre verhageln, wie zuletzt im Jahre 2017. Das zweite große Risiko ist außerdem, dass die Münchener Rück in neuen Geschäftsbereichen wie den Spezial- oder Cyberversicherungen das finanzielle Risiko nicht ermitteln kann, da Daten fehlen. In diesem Fall könnten weniger profitable Jahre durch den Eintritt von Schadensereignissen möglich sein.

Offenlegung: Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Münchener Rück.

