Dax lässt es zum Jahresende ruhig angehen

Frankfurt (Reuters) - Am letzten Handelstag des Jahres halten sich Dax-Anleger zurück.

Der deutsche Leitindex fällt zur Eröffnung am Montag um 0,5 Prozent auf 19.892 Punkte. "Mit dem heutigen Börsentag geht für den Dax ein äußerst erfolgreiches Börsenjahr 2024 zu Ende", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Allerdings sei mit niedrigen Handelsumsätzen zu rechnen.

Einen Satz von mehr als 20 Prozent nach oben machte nach der Einigung auf ein Sanierungskonzept indes die Aktie von BayWa. Der Münchner Agrar- und Baustoffkonzern einigte sich eigenen Angaben vom Wochenende zufolge mit den beiden Großaktionären und den meisten Gläubigerbanken auf den Weg aus einer existenzbedrohenden Krise. Bis Ende 2027 will sich die BayWa durch den Verkauf der meisten Auslandsbeteiligungen und eine radikale Schrumpfkur selbst wieder auf gesunde Beine stellen. Mit einem Achselzucken nahmen Anleger dagegen auf, dass Siemens zum ersten Mal die Mehrheitsbeteiligung an der Medizintechnik-Tochter infrage gestellt hat. Die Titel von Siemens Healthineers gaben in den ersten Handelsminuten um rund ein halbes Prozent nach.

