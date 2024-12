Die meistgehandelten Produkte: Rheinmetall plant Verdopplung der Ergebnisse bis 2027!

Der DAX® startete heute rund 0,4 Prozent tiefer in den Handel bei etwas unter 19.900 Punkten. Im Moment notiert der deutsche Leitindex bei 19.930 Punkten. Die Frage bleibt, ob der DAX® das Jahr oberhalb der 20.000 Punkte-Marke beenden wird. Auch wenn das nicht der Fall sein sollte, hat er ein erfolgreiches Handelsjahr beendet. Zu den meistgehandelten Produkten zählen heute Call-Optionsscheine auf Boeing.

Das Papier des US-Herstellers von Luft- und Raumfahrttechnik notiert heute vorbörslich rund 4 Prozent tiefer. Am Wochenende kam es zu einem tödlichen Flugzeugunglück in Südkorea. Auch Call-Optionsscheine auf Rheinmetall sind wieder stark gefragt. Der deutsche Rüstungskonzern hat kürzlich seine Wachstumspläne präsentiert. Dabei ist eine Ergebnisverdopplung geplant. Derzeit wird ein Nettoergebnis von 860 Millionen EUR erwartet. Dieses soll bis 2027 auf 1,5 Milliarden EUR ansteigen. Die Ankündigung blieb an den Börsen noch zum Großteil unbeachtet. Die Aktie steht heute kaum verändert bei rund 619 EUR und hat auf Monatssicht sogar ein Prozent verloren. Dennoch notiert die Aktie bereits 115 Prozent im Plus auf Jahressicht. Zuletzt stehen weiterhin Long Faktor-Optionsscheine auf Novo-Nordisk im Blickpunkt der Anleger. Nach dem jüngsten Einsturz der Aktie aufgrund nicht zufriedenstellenden Studiendaten konnte sich das Papier wieder etwas erholen. Heute handelt die Aktie im Xetra-Handel bei 83,63 EUR, 1,3 Prozent tiefer. Analysten bewerten die Novo-Nordisk-Aktie als fair.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD2NHT 8,88 19894,00 Punkte 20765,38 Punkte 22,32 Open End DAX® Put HD30T2 7,22 19894,00 Punkte 20596,03 Punkte 29,77 Open End DAX® Put UG0WJS 4,38 19894,00 Punkte 20305,02 Punkte 44,81 Open End Boeing Co. Call HD9KTN 6,05 180,775 USD 112,04 USD 2,79 Open End DAX® Call UG0FRY 3,18 19896,00 Punkte 19609,90 Punkte 61,76 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.12.2024; 09:37 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD466L 1,97 616,10 EUR 700,00 EUR 9,26 19.03.2025 Boeing Co. Call HD7Y9H 2,75 180,775 USD 160,00 USD 4,35 18.06.2025 NVIDIA Corp. Call HD671E 4,27 137,12 USD 165,00 USD 8,02 19.03.2025 DAX® Call UG0CVF 2,15 19914,39 Punkte 20000,00 Punkte 44,23 17.01.2025 Micron Technology Inc. Call HC852U 0,34 88,66 USD 120,00 USD 6,21 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.12.2024; 09:46 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Novo-Nordisk AS Long HD7HLF 2,15 87,395 USD 58,29 USD 3 Open End Rheinmetall AG Call HD3X9V 13,54 617,90 EUR 412,19 EUR 3 Open End PayPal Holdings Inc. Long HD2RZE 21,25 86,90 USD 57,95 USD 3 Open End DAX® Short HD8DU4 0,39 19911,50 Punkte 20783,89 Punkte -25 Open End Alphabet Inc. Class C Long HD2RWY 18,07 194,04 USD 129,47 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.12.2024; 09:51 Uhr;

