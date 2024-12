ROUNDUP: Börse Stuttgart steigert Handelsvolumen

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Börse Stuttgart hat vom starken Börsenjahr 2024 profitiert. Der Handelsplatz steigerte das Handelsvolumen vorläufigen Zahlen zufolge um 15 Prozent auf rund 104 Milliarden Euro, wie ein Sprecher mitteilte.

Die wichtigsten Notenbanken diesseits und jenseits des Atlantiks hatten wie erhofft die Leitzinsen gesenkt und so Aktien im Vergleich zu Anleihen attraktiver gemacht. Der deutsche Leitindex Dax hatte im zu Ende gehenden Jahr einen neuen Rekordwert erreicht. Der deutsche Leitindex beendete am Montag einen verkürzten Handel 0,38 Prozent im Minus bei 19.909,14 Punkten, was ein Jahresplus von 18,85 Prozent ergibt. Bereits im Jahr 2023 war dem Dax ein Gewinn in ähnlicher Größenordnung gelungen.

Insgesamt konnten die drei Börsen der Unternehmensgruppe ihr Handelsvolumen im zu Ende gehenden Jahr um rund 16 Prozent auf 116 Milliarden Euro steigern. Zu den Schwaben gehören gleichfalls die schwedische NGM und die schweizerische BX Swiss. Die Börse Stuttgart Group hatte schon früh auf das Thema Kryptowährungen gesetzt.

Börsenchef Matthias Voelkel sagte, dass Digitalgeschäft habe 2024 die bisher beste Geschäftsentwicklung überhaupt verzeichnet. Das Handelsvolumen mit Kryptowährungen habe sich nahezu verdreifacht. Die Zahl der Kunden auf den entsprechenden Plattformen stieg auf über eine Million. Das Volumen der bei Börse Stuttgart Digital Custody treuhänderisch verwahrten Kryptowährungen stieg laut Mitteilung auf aktuell rund 4,3 Milliarden Euro.

Die bekannteste Kryptowährung Bitcoin befindet sich seit knapp zwei Jahren in einem Aufwärtstrend, der den Kurs von weniger als 20.000 Dollar auf sechsstellige Höhen gebracht hat. Jüngster Treiber war die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten. Seitdem hat der Kurs um rund die Hälfte zugelegt. Trump gilt als Befürworter von Kryptowährungen.

Die Börse Stuttgart Group ist nach eigenen Angaben die sechstgrößte Börsengruppe in Europa./ols/DP/nas