EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung

Wels, 2. Jänner 2025

Ermächtigung zur Ausgabe von zusätzlichen Finanzinstrumenten

Aufsichtsratsvorsitzender Josef Blazicek legt Aufsichtsratsmandat zurück

Stephan Zöchling soll in Aufsichtsrat der PIERER Mobility AG einziehen

Es ist beabsichtigt, für Ende Jänner 2025 eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, in der Wahlen in den Aufsichtsrat stattfinden sollen. Zudem soll in dieser Hauptversammlung ein neues bedingtes Kapital geschaffen werden, um die flexible Ausgabe von Finanzinstrumenten durch den Vorstand zu ermöglichen.

Vorbehaltlich der Wahl in der Hauptversammlung soll Stephan Zöchling Aufsichtsratsmitglied der PIERER Mobility AG werden. Stephan Zöchling bringt Erfahrung in der Sanierung im automotiven Sektor ein.

Um die Wahl von Stephan Zöchling in den Aufsichtsrat zu ermöglichen, legte der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrates Josef Blazicek heute sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung zurück.

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.

PIERER Mobility AG Edisonstrasse 1 4600 Wels Österreich

